Eerste glimp van nieuwe vrijgezelle kandidaten B&B Vol Liefde

Het daverende succes van de eerste twee seizoenen van B&B Vol Liefde zorgde ervoor dat een derde seizoen niet uit kon blijven. En de eerste aflevering daarvan komt wellicht sneller dan je verwacht. Eind december wordt de kijker namelijk getrakteerd op de eerste dosis van het liefdesavontuur in het buitenland en daar zijn ook al beelden van.

Want RTL laat weten dat tussen kerst en oud & nieuw er een gloednieuwe aflevering van het succesvolle datingprogramma op televisie komt. En de zender deelt daarvan ook alvast de eerste beelden.

Nieuwe vrijgezelle kandidaten voor B&B Vol Liefde

29 december is het zover. Dan krijgen we de eerste portie van de soms ietwat ongemakkelijke zoektocht naar de liefde in de buitenlandse B&B’s te zien. En dat betekent dat we de elf kandidaten leren kennen, die het liefdeavontuur aangaan. De vrijgezelle B&B-houders stellen zich in deze aflevering voor en daarna kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.

In de video die op Instagram staat, gaat presentator Art Rooijakkers langs bij de nieuwste elf kandidaten en daarin is een kleurrijk en divers gezelschap te zien.



Nieuw seizoen B&B Vol Liefde en oude kandidaten

Overigens werd bekend dat er in een december ook een terugblik-aflevering van B&B Vol Liefde op televisie komt. Daarin praten de oud-kandidaten na over hun deelname. Fenna en Martijn keren sowieso terug in de speciale terugblik op hun liefdesavontuur. De kans is overigens aanwezig dat B&B-houdster Denise niet meedoet aan deze terugblik. Zij haalde behoorlijk uit naar de programmamakers en beschuldigde een van de kandidaten van grensoverschrijdend gedrag. De naam van kandidaat Dave klonk daarbij, maar hij ontkende zelf de aantijgingen. Later besloot Denise haar B&B in Spanje te verkopen.

Houd overigens onze Metro-reeks ‘Het jaar Van’ in de gaten. B&B-houdster Astrid de Wit, van het afgelopen seizoen, doet namelijk een boekje open over haar deelname, de reacties die ze over zich heen kreeg en haar liefde voor Harm Jan. De ‘Het jaar Van’-reeks verschijnt in de laatste week van december.

De aftrap van B&B Vol Liefde is 29 december om 20.00 uur te zien op RTL 4