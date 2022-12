Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Peter Gillis ontkent beschuldigingen van Roddelpraat over seksueel geweld: ‘Helemaal niks mishandeld’

SBS6-ster Peter Gillis ontkent dat hij seksueel geweld heeft gebruikt tegen zijn partner Nicol Kremers. Ook zegt hij niet betrokken te zijn geweest bij de mogelijke mishandeling van een vermeende minnaar.

Dat laat de realityster, bekend van het programma Massa Is Kassa, weten aan het ANP in een reactie op beschuldigingen hierover van het YouTube-programma Roddelpraat van Dennis Schouten en Jan Roos.

Roddelpraat beschuldigt Gillis van seksueel geweld

Tegen Gillis loopt momenteel een onderzoek vanwege het mishandelen van Kremer. Hij zou zijn vriendin eind mei hebben aangevallen in Gillis’ vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Hij moest daarna een nacht in de politiecel doorbrengen. Het koppel ontkende aanvankelijk dat er sprake is geweest van een mishandeling. Later gaven zij toch toe dat er in mei „een incident in de privésfeer” had plaatsgevonden. De zaak wordt naar verwachting begin volgend jaar inhoudelijk behandeld in de rechtszaal.

Gisteravond kwam er een video van Roddelpraat online waarin de heren Gillis beschuldigen seksueel geweld te hebben gebruikt tegen zijn partner. „We hebben een ongelooflijke scoop”, kondigt Schouten daarin aan. Hij vertelt meerdere schrikbarende verhalen over Gillis te hebben gehoord. Zo was Kremer volgens hem een paar weken geleden met een andere man in café de Engel in Asten. „Peter is daar achter gekomen en die heeft toen even bij Nicol gevoeld of zij vreemd is gegaan. Dit heb ik uit eerste hand. Dat heeft zich tot bloedens toe afgespeeld. Vervolgens is hij met twee Polen naar die man gegaan en is die man finaal in elkaar geslagen.” Volgens Roos gedraagt Gillis zich als een „halve maffiabaas”.

Schouten belt Gillis in de uitzending om een reactie te vragen. „We hebben gehoord dat jij Nicol vaginaal hebt mishandeld nadat zij was vreemd gegaan. Daar willen we heel graag jouw reactie op”, zegt hij tegen de televisiepersoonlijkheid. „Je ging over de kijkcijfers bellen, zeg je. Daar wil ik het over hebben en over andere dingen moet je het gewoon niet hebben”, antwoordt Gillis eerst. Niet veel later ontkent hij de beschuldigingen: „Ik heb helemaal niks mishandeld, joh.”

Peter Gillis reageert en ontkent aantijgingen

In een reactie ontkent Gillis de aantijgingen nogmaals. „De titel van dit programma is Roddelpraat. Dat zegt al genoeg”, laat hij desgevraagd weten. Schouten vroeg de ondernemer „onder valse voorwendselen” om een reactie. Dat deed hij volgens Gillis door zich voor te doen als Volkskrant-journalist.