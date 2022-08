Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bom barst in B&B Vol Liefde: theelepeltje kruiden en trampoline zijn boosdoener

De bom is gebarsten in de Oostenrijkse B&B van Astrid. Het was Harmjan die bij Astrid de bom ontstak. Hij zou haar neerzetten als een bitch en niet luisteren naar haar instructies. „Ik voel me steeds neergezet als een bitch en als een kenau.”

Het begon allemaal met een theelepeltje kruiden en een trampoline. De eerste fout die Harmjan beging, ging over pasta die hij voorschotelde aan Astrid, haar kinderen en Ruud, de andere gast. Die bleek iets te heet uitgevallen, terwijl Astrid hem op het hart had gedrukt niet teveel kruiden te gebruiken. „Wat er was gebeurd ging natuurlijk over eten. Over het theelepeltje kruiden”, vertelt Astrid. „Ik voelde me op een gegeven moment te kakken gezet, dus toen vloog ik even uit de bocht.”

Hoogoplopende emoties vanwege trampoline

Niet veel later is het weer raak. Dit keer zorgt het in elkaar zetten van een trampoline voor hoogoplopende emoties. De mannen hadden ‘echt geen hulp’ van Astrid nodig, zo drukte Harmjan haar op het hart. Maar de manier waarop hij dit zei, schoot bij Astrid in het verkeerde keelgat.

Toen ze wilde weglopen probeerde Harmjan haar vast te pakken maar dat had hij niet moeten doen, zo verklaart Astrid aan de ontbijttafel in haar B&B. „Omdat ik een sterke vrouw ben, denken ze dat ze alles tegen me kunnen zeggen. As kan dat toch wel aan. Maar As pikt het niet meer. As komt nu voor zichzelf op en As is er klaar mee.”

Harmjan benadrukt nog dat hij het niet vervelend bedoelde. „Dat was helemaal niet de bedoeling”, verklaart hij. „Het voelt bijna als een echte relatie.” Maar Astrid is duidelijk geraakt, zo blijkt wanneer de twee het akkefietje bespreken. „Als je nog iets te zeggen hebt, kun je dat gewoon zeggen. Maar vastpakken… daar heb ik geen zin in. Als ik weg wil, wil ik weg. Punt.”

Uitbarsting te zien in ieder promofilmpje van B&B Vol Liefde

Wanneer Astrid aan Harmjan probeert uit te leggen wat haar dwarszit, lopen de gemoederen opnieuw hoog op. „En dan ben ik nu weer de kenau. Dat is allemaal prima. Maar daar pas ik voor. Dus ik ga nu naar binnen en eten met m’n kinderen”, zegt ze, terwijl ze wegloopt. Maar voor Harmjan is het gesprek nog niet klaar, dus hij roept haar terug. Dat is het moment van de uitbarsting, waar kijkers van B&B Vol Liefde al maanden op wachten omdat het in ieder promofilmpje te zien is. „Ik geef toch mijn grens aan? Ik ga nu eten met mijn kinderen. Dit is mijn grens en daar ga óók jij niet overheen”, schreeuwt Astrid.

Die laatste uitbarsting zorgt ervoor dat Harmjan zijn aanwezigheid in de Oostenrijkse B&B even niet meer ziet zitten. Hij lucht zijn hart bij Ruud. „Aan de ene kant ben ik er wel klaar mee. Ik heb in het verleden meer dan genoeg dingen geaccepteerd door me stil te houden. En ik heb met mezelf afgesproken: dit nooit weer. Je voelt je machteloos. Blijkbaar zit er bij haar iets diepers.” Maar Ruud weet hem op andere gedachten te brengen en raad Harmjan aan om sorry te zeggen.

Samen een frietje halen

En dat deed hij. Maar ook Astrid biedt haar excuses aan over het feit dat ze midden in het conflict de benen nam. Harmjan probeert de woordenwisseling af te sluiten met een knuffel, maar dat vindt Astrid nog even te veel van het goede. Ze geeft aan dat ze graag wil dat Harmjan meegaat om een frietje te halen. „Ik wil gewoon even weg van hier. Even ontspannen”, zegt ze met tranen in haar ogen.

De uitbarsting maakt bij veel kijkers de tongen los. Vooral Astrid moet het ontgelden in de reacties op Twitter. „Die Astrid van B&B vol liefde is echt een verschrikkelijk en dominant persoon zeg. Die arme Harm-Jan mag gewoon helemaal niets van haar zeggen”, twittert een kijker. „Pffff ik vind Astrid een pittig ‘ding'”, schrijft een ander. Het is overigens niet de eerste keer dat Astrid en Harmjan het gesprek van de dag verzorgen. Tijdens een openhartig gesprek met Ruud, verklapte Harmjan onlangs dat er iets tussen hem en Astrid gebeurt was, maar kijkers trokken dat in twijfel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

B&B vol liefde, pffff ik vind Astrid een pittig 'ding'. — Gonnie Laninga-Weerd (@GonnieLaninga) August 12, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die Astrid van B&B vol liefde is echt een verschrikkelijk en dominant persoon zeg. Die arme Harm-Jan mag gewoon helemaal niets van haar zeggen. Wat een verschrikkelijke vrouw. #benbvolliefde — Joaquin CK (@JoaquinCK) August 12, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.