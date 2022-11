Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BNNVARA onder druk: mensen zeggen lidmaatschap op en eigen presentatrice schaamt zich voor omroep

Omroep BNNVARA staat hevig onder druk na het vernietigende artikel over de misstanden bij De Wereld Draait Door. 200 mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd naar aanleiding van de onthullingen. Ook binnen de omroep zwelt de kritiek aan: presentatrice Astrid Joosten zei gisteren dat ze zich „schaamt voor het bedrijf waar ze werkt”.

De Volkskrant publiceerde afgelopen vrijdag een artikel waaruit, na gesprekken met zeventig oud-medewerkers, blijkt dat er jarenlang sprake was van een angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag bij het programma. Volgens de medewerkers ging het om „extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen” van voornamelijk presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteur Dieuwke Wynia.

BNNVARA onder vuur

Ook naar BNNVARA wordt met de beschuldigende vinger gewezen. De Wereld Draait Door was jarenlang het paradepaardje van de omroep. BNNVARA zou hebben geweten van de angstcultuur, maar greep niet in.

Oud-VARA-redacteur Peter Kee vertelde vanmiddag in Radio 1-programma De Nieuws BV dat al jaren geleden is aangekaart dat er veel redacteuren opstapten bij het programma. Kee werkte destijds voor Pauw & Witteman. „Mensen bij DWDD haakten of knapten af en kwamen dan bij ons”, vertelt hij. „Dat gebeurde op een gegeven moment heel veel. Er zijn toen door onze eindredactie vragen gesteld in het eindredactioneel overleg: wat gebeurt daar allemaal? Dat zei wel iets over de werksfeer.” Ondanks de vraagtekens die de redactie zette bij de gang van zaken op de vloer bij de DWDD, werden er „geen fundamentele stappen genomen”.

Woordvoerder: ‘We gaan met iedereen in gesprek’

Een woordvoerder van BNNVARA sprak vandaag met persbureau ANP over de opzeggingen bij de omroep. „De afgelopen dagen kregen we via verschillende kanalen reacties van kijkers en leden die hun verhaal kwijt willen en hun emoties willen delen”, laat de omroep weten. „Dat is begrijpelijk en we gaan natuurlijk met iedereen in gesprek, of dat nu per mail, telefoon of WhatsApp is.”

Astrid Joosten: ‘Ik schaamde me voor het bedrijf’

BNNVARA-presentatrice Astrid Joosten haalde gisteravond bij Op1 fel uit naar haar werkgever. Ze presenteert onder andere 2 voor 12. „De emoties waar ik het artikel mee las waren verbijstering, boosheid en schaamte. Ik schaamde me gewoon voor het bedrijf waar we werken”, gaf ze toe. „Ik vond het zó erg. Ik vond het zo erg om te lezen wat een aantal collega’s van ons mee hebben moeten maken.”

Joosten vertelde dat er maandag een personeelsbijeenkomst is geweest, waarbij de directie scherp werd bevraagd. „Er waren ook mensen die bij De Wereld Draait Door gewerkt hebben die daar huilden, die gewoon stuk zitten. Dat is allemaal zo realiteit voor ons geworden. Ik heb een hekel aan onderwerpen de hele week rondpompen in een talkshow, maar Menno (Bentveld, red.) en ik wilden er toch ook zelf iets over zeggen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De #BNNVARA ligt nu onder een vergrootglas, na het Volkskrantartikel over #DWDD. Astrid Joosten: “Het was een veel groter artikel dan ik ooit had gedacht. Ik was verbijsterd, boos en ik schaam me voor het bedrijf waar ik werk.” #Op1 pic.twitter.com/9lU2fCHFTb — Op1 (@op1npo) November 22, 2022

Van Nieuwkerk werkt niet meer samen met BNNVARA

Van Nieuwkerk zette afgelopen maandag een streep onder zijn samenwerking met BNNVARA. Ook mag hij van de NTR de tv-programma’s rond de Top 2000 niet meer presenteren. Of de stekker helemaal uit die programma’s wordt getrokken, is nog niet bekend. De NPO heeft een groot onderzoek naar het wangedrag achter de schermen van DWDD aangekondigd.