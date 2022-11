Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dé vraag: zijn de koopjes tijdens Black Friday wel echte aanbiedingen?

De een krijgt er bij voorbaat gordelroos en dus ondraaglijke jeuk van, de ander kan niet wáchten: Black Friday. Mooi als je vrijdag je slag kunt slaan voor iets wat je nodig hebt natuurlijk. Maar op deze koopjesdag der koopjesdagen is een vaak gestelde vraag: zijn al die aanbiedingen wel echte aanbiedingen?

Vorig jaar werd een heel andere vraag gehoord: hoe druk wordt het op Black Friday eigenlijk in de winkelstraten van de Nederlandse steden? Want tja, corona. Dat is dit najaar – gelukkig maar – amper aan de hand. Die andere vraag is dus terug: is een koopje wel een echt en betrouwbaar koopje?

De verleiding van Black Friday

‘Black Friday is een gedrocht’. Dat was een stelling waarop Metro‘s deskundigenpanel vorig jaar reageerde. Duurzaamheidsexpert Marieke Eyskoot vond destijds, en waarschijnlijk nog steeds, van wel: „De vervuiling en CO2-uitstoot die de productie van al onze koopjes veroorzaakt zit niet berekend in de prijs die wij in de winkel betalen. Dat is dus fake-goedkoop, want eigenlijk zijn de kosten heel hoog, namelijk een vluchtelingen- en klimaatcrisis.”

Waar de schoen natuurlijk wringt: je weet wel dat dat koopjes jagen op Black Friday misschien niet goed is… maar ja, die verleiding van ‘goedkoop’ hè. Je hoort het iemand bij een kledingzaak al bijna zeggen: „Dit kan ik écht niet laten hangen.” De onafhankelijke vergelijkingssite Knibble dook eens in dit uit Amerika overgewaaide fenomeen. Nu we in Nederland al jaren niet meer aan de Verenigde Staten denken – maar wel aan al die koopjes en daarmee het daverende succes in eigen land – heeft de website een online pagina samengesteld waarbij consumenten het prijsverloop van artikelen van de afgelopen periode kunnen zien. Om de aanbiedingen overzichtelijk te houden heeft Knibble ‘alle echte Black Friday-aanbiedingen’ met alleen maar de laagste prijzen ooit op één pagina samengesteld.

😝 'Schaf Black Friday af' Eén op de vijf Nederlanders gaat vrijdag op koopjesjacht, denkt IVN Natuureducatie. En dat vindt de organisatie maar niets. Deze week gaf IVN aan dat Black Friday om reden van het klimaat afgeschaft moet worden. Algemeen directeur Jelle de Jong: „De aangewakkerde koopkoorts doet ons vergeten dat er andere opties zijn. Denk bijvoorbeeld aan delen, hergebruik en zelf maken. Gemakkelijk en ook nog eens beter voor het klimaat en de biodiversiteit. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat we een week na de Klimaattop in Sharm-el-Sheikh, waar weer zo duidelijk is geworden dat het anders moet, weer doodleuk doorgaan met consumeren.”

Heel week koopjes

Knibble heeft het overzicht van ‘echte koopjes op koopjesdag’ nu al online. De website stelt: „Het is niet meer zo dat kortingen alleen tijdens Black Friday gegeven worden. Dit begint vaak al op maandag. De consument heeft dus de hele week om aanbiedingen te scoren. Er zijn echter vaak twijfels over de koopjes waar winkels mee strooien. Zijn ze wel eerlijk? Zijn de prijzen echt lager, of hebben de winkels ze eerst verhoogd om ze daarna weer te verlagen?” Knibble heeft een oplossing voor die vragen: inzicht bieden in de prijzen van producten en het verloop van de afgelopen daarvan. „Zo heeft de consument een eerlijk inzicht.” Om het overzichtelijk te houden, zijn alleen de aanbiedingen ‘met de laagste aanbiedingen ooit’ op de site verzameld.

Rest Metro nog de vraag of we Knibble wel kunnen geloven. Alex van Essen namens de prijsvergelijker: „Op de vraag of Knibble het bij het juiste eind heeft, is het antwoord volmondig ja. We vergelijken momenteel 297 webshops met meer dan 1 miljoen prijzen. Bij het vergelijken worden de prijzen realtime opgehaald van het product bij de desbetreffende webshop(s).”