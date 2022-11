Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Matthijs van Nieuwkerk stopt bij BNNVARA: ‘Schaamte, spijt en blinde ambitie’

Matthijs van Nieuwkerk legt voorlopig zijn werk neer en stopt per direct bij BNNVARA. De 62-jarige televisiemaker „verbreekt de banden” met de omroep, laat hij weten aan het ANP. „Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk.”

„Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld. Spijt dat ik een – letterlijk – blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan. Verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt”, aldus Van Nieuwkerk. De presentator is in opspraak nadat de Volkskrant vrijdagavond een uitgebreid onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen van De Wereld Draait Door. Het ging volgens tientallen medewerkers in de Volkskrant om „extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”.



Matthijs van Nieuwkerk wil tot bezinning komen

Van Nieuwkerk, lange tijd de meest beeldbepalende en bestbetaalde presentator van de publieke omroep, gebruikt de komende periode „om tot bezinning te komen”. „Daarna hoop ik weer van me te laten horen.”

Voor BNNVARA maakte Van Nieuwkerk de afgelopen tijd Chansons! en Matthijs Gaat Door. De omroep liet vanmiddag weten het besluit van Van Nieuwkerk om te vertrekken te respecteren. „Een spijtbetuiging van Matthijs vonden en vinden we essentieel, daar hoort de erkenning bij dat er over grenzen van (oud)-collega’s is gegaan”, aldus de omroep. „In de opdracht die we onszelf hebben opgelegd – namelijk het zorgen voor een veilige werkomgeving voor al onze collega’s – nemen we de ontwikkelingen van de afgelopen periode nadrukkelijk mee. We moeten en gaan het beter doen.”

Gesprek over toekomst

Er is nog geen duidelijkheid over de werkzaamheden van Matthijs van Nieuwkerk bij de NTR. De omroep „moet in overleg” met zowel de televisiemaker als de NPO, heeft een woordvoerder gemeld. Van Nieuwkerk maakte verscheidene tv-programma’s rondom de Top 2000. NTR besloot zaterdag de opnames van de Top 2000 Quiz te staken naar aanleiding van het Volkskrant-artikel. Over het vervolg hiervan is nog niks bekend. De draaidagen van Top 2000 à Go-Go staan voor volgende maand gepland.



