KNVB maakt pijnlijke blunder met mededeling over ‘regenboogband’

Opnieuw een pijnlijke blunder voor de KNVB in de kwestie ‘OneLove-band’. Dat de band in de wedstrijd tegen Senegal om de arm van aanvoerder Virgil van Dijk ontbrak, zorgde er al voor dat de bond enigszins een modderfiguur sloeg. De KNVB zwichtte op het laatste moment voor de druk van de FIFA, dat met een gele kaart dreigde. Vandaag liet de Nederlandse voetbalbond weten hiervoor naar een internationaal sporttribunaal stappen, maar daar blijkt bij nader inzien niets van waar te zijn. Foutje, bedankt.

In de media was te lezen dat de KNVB met zes andere Europese voetbalbonden naar het internationale sporttribunaal CAS stapt om het verbod van FIFA op de band aan te vechten. Een woordvoerder van de bond liet dit in eerste instantie weten, maar corrigeerde die mededeling al snel weer.

Op de zogenaamde OneLove-band staat een hartje met het cijfer één, in combinatie met de pan-Afrikaanse en panseksuele vlag. Hiermee willen de landen uitstralen dat ze alle vormen van discriminatie afkeuren.

KNVB gaat door met OneLove-campagne

De KNVB en de bonden van Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken laten weten dat ze voor de volle 100 procent achter OneLove en de boodschap van verbinding door voetbal en dus tegen iedere vorm van discriminatie blijven staan. Ook zegt de Nederlandse voetbalbond dat ze zich wel gezamenlijk blijven beraden op hun juridische positie.

De KNVB voelt zich gesterkt door de steun van Amnesty International, COC, FIFPro en sponsor Nike. „We gaan dan ook door met de OneLove-campagne, in binnen- en buitenland”, zegt de bond. „Eerder hebben de aanvoerders van Nederland en negen andere landen met de OneLove-band gevoetbald tijdens duels in de Nations League. Die wedstrijden vallen onder de UEFA en dat gaf geen problemen. In maart volgend jaar staat het Nederlandse betaald voetbal in het teken van de strijd tegen racisme en discriminatie.”

Bond zag ‘met pijn in het hart’ af van plan

De FIFA liet afgelopen maandag aan de Nederlandse voetbalbond laten weten dat Van Dijk een gele kaart zou krijgen als hij als aanvoerder met de OneLove-band om zijn bovenarm het eerste WK-duel met Senegal zou spelen. Voor de Nederlandse voetbalbond en zes andere Europese bonden was dat reden genoeg om de actie af te blazen.

„Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is wedstrijden winnen”, zei de KNVB daarover. „Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met een gele kaart. Daarom hebben we met pijn in ons hart besloten om af te zien van ons plan.”

De spelers van het Duitse elftal hebben vandaag voorafgaand aan hun eerste WK-wedstrijd tegen Japan demonstratief de hand voor de mond gehouden op de teamfoto. De ploeg wilde hiermee een signaal afgeven aan FIFA.