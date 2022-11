Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nicolette van Dam zet een punt achter de verkoop van haar ‘groentesnoepjes’ na ophef

De ‘groentesnoepjes’ van Nicolette van Dam liggen weer onder vuur. Deze keer is het echt klaar, want de snoepjes zijn definitief uit de handel. Dat heeft een woordvoerder vandaag bevestigd na berichtgeving op de website van het AD. Volgens de woordvoerder is het snoep al „een tijdje niet meer te krijgen” en focust Nicolette van Dam zich op andere zaken.

De groentesnoepjes zijn dus geen marsepeinstukjes in de vorm van een wortel of zoiets dergelijks, maar snoepjes die deels gemaakt zijn van groente en fruit. Van Dam claimt dat het daardoor gezond is, al hebben experts zo hun twijfels.

Groentesnoepjes misleidend

Het ‘groentesnoep’ werd eind 2021 flink bekritiseerd door voedselwaakhond foodwatch. Volgens foodwatch waren de snoepjes misleidend, omdat er evenveel suiker in zit als in sommige andere snoepwaar. „Groentesnoepjes klinken te mooi om waar te zijn, en dat is het ook”, stelde Nicole van Gemert, directeur van foodwatch, in december. „Als je wat groentesapconcentraat in je producten wil verwerken, prima. Maar dit product heeft niets te maken met groente en fruit eten en kan zelfs contraproductief werken. Als je toch die schijn wekt is het niet alleen een marketingtruc, maar ook misleidende marketing.”

Dit is niet de eerste keer dat Nicolette van Dam dit jaar voor ophef zorgt. Op de eerste dag van haar zelf georganiseerde festival regende het klachten op social media.

Valse marketingctruc van Nicolette van Dam

De snoepjes van Van Dam, die officieel Yummy Veggie Candy van Let’s heten, werden zelfs bekroond met het Gouden Windei voor het meest misleidende product van 2021. Toen de nominatie bekendgemaakt werd, stelde Van Dam het niet eens te zijn met de keuze. „Want hoewel foodwatch van mening is dat groente en fruit gebruiken een valse marketingtruc van ons is, zijn wij ervan overtuigd dat groente en fruit juist de mooiste ingrediënten zijn om heerlijke producten te maken”, schreef de presentatrice in een reactie aan foodwatch. „En dat is geen marketingtruc, maar voor ons simpelweg een feit.”

Het verdwijnen van Yummy Veggie Candy van Let’s bewijst volgens Foodwatch-directeur Van Gemert dat het gezonder laten lijken van snoep niet loont. In het AD zegt ze: „Van Dam zei vorig jaar dat ze de producten en hun communicatie daarover gaan aanpassen. Dat het product nu helemaal is verdwenen geeft wel aan dat aanpassen niet kan.” Suiker is suiker, snoep is snoep.