40 jaar Opsporing Verzocht: van Gerrit Jan Heijn tot Meisje van Nulde en Nicky Verstappen

Opsporing Verzocht is vanavond precies veertig jaar op de Nederlandse televisie. Veertig! Dat moet natuurlijk gevierd worden.

Voor het jubileum van Opsporing Verzocht is niet het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam of Rotterdam Ahoy afgehuurd. Nee… AVROTROS houdt het bescheiden, met een jubileumuitzening. Metro viert het daarom een beetje extra met wat hoogtepunten. Of dieptepunten… we hebben het hier natuurlijk wel over een programma waarin wordt geprobeerd criminelen op te sporen. Dat gebeurt in een samenwerking tussen tv, de politie en het publiek dat naar de programma’s kijkt.

Opsporing Verzocht onverminderd populair

Elke dinsdag stemmen nog altijd meer dan 1 miljoen Nederlanders op Opsporing Verzocht af. Dat worden er volgend jaar vermoedelijk wat minder, want het populaire programma verhuist dan naar NPO 2. Hoe gek het ook is en hoewel het maar één druk op de afstandsbediening scheelt, trekt de zender minder kijkers dan NPO 1 (al gaat dat voor De Slimste Mens niet op).

Presentatrice Anniko van Santen gaf vorige week aan de overstap spannend te vinden. „We zijn wel van de wet van de grote aantallen: hoe meer mensen er kijken, hoe groter de kans dat er een tipgever tussen zit. Dus dat is inderdaad wel een soort zorg, zo van ‘krijgen we genoeg mensen naar NPO 2?'”

40 procent aanhoudingen sinds 15 september 1982

Het landelijke opsporingsprogramma was op 15 november 1982 voor het eerst te zien. Opsporing Verzocht werd toen gepresenteerd door Jaap van Meekren en Will Simon. Al meteen na die eerste aflevering werd binnen een paar dagen een moord opgelost. Sindsdien bewijst het programma veertig jaar zijn waarde. Mede door tips van kijkers kunnen in zo’n gemiddeld 40 procent van de besproken misdrijven aanhoudingen worden gedaan.

We noemden haar al eerder, Anniko van Santen. Zij presenteert Opsporing Verzocht al sinds 2005 (!) en is daarmee wel ‘hét gezicht van’. Nog iets dat werd genoemd: De Slimste Mens. Van Santen won dat programma in 2009 (bij RTL), maar afgelopen zomer flikte zij dat opnieuw. Daarmee is zij de enige Nederlander die twee keer tot slimste mens werd gekroond.

Consternatie over kortere Opsporing Verzocht

In november 2020 sloeg Nederland op tilt. Toen werd bekend dat uitzendingen vanaf januari zouden worden ingekort, op een later tijdstip te zien en dat Opsporing Verzocht in de zomerperiode niet op tv kwam. Tot teleurstelling van de politie, die liet weten zich zorgen te maken over het besluit over het programma waarin aandacht is voor misdaad en kijkers om tips worden gevraagd.

Maar dat verandert niets aan de zaak. „Bij NPO bestaat al langer de wens een aantal langlopende programma’s toegankelijker te maken voor een bredere doelgroep”, zei Remco van Westerloo, netmanager NPO 1. „De gemiddelde leeftijd van kijkers naar Opsporing Verzocht ligt boven de zestig jaar. Het is voor de zender belangrijk dat ook andere doelgroepen worden bereikt.”

👮‍♀️ Actueel vanavond Natuurlijk zijn er tijdens het Opsporing Verzocht-jubileum vanavond ook actuele onderwerpen. Op zaterdagavond 29 oktober werd op een Rotterdams terras aan het Tiendplein, de 30-jarige Jaison Baptista Lopes Sanches neergeschoten. Tientallen getuigen zagen dat en Sanches overleed ter plekke. Ook wordt een gewelddadige straatrover in Zoetermeer gezocht en worden beelden getoond van twee verdachten die in Purmerend pepperspray in het gezicht van een oudere man spoten bij een Rolex-roof.

Hoogtepunt: oplossing ‘Meisje van Nulde’

Opsporing Verzocht behandelde in de veertig jaar zaken rond bekende Nederlanders zoals de beroofde en mishandelde Mark Gillis (Massa is Kassa). Ook waren recent veel beelden van de avondklokrellen in ons land te zien.

Hoogtepunten waren het oplossen van zeer bekende en ernstige misdrijven. Zo werd het Meisje van Nulde herkend nadat voor het eerst een gezichtsreconstructie werd getoond. Op het strand bij Nulde werd in 2001 het rompje van een onbekend meisje gevonden. De reconstructie (en later DNA-onderzoek) leidde tot de moordenaar van Rowena Rikkers uit Dordrecht. Ook Rowena’s moeder werd veroordeeld. Zij had niet ingegrepen en geen melding van vermissing gedaan.

Gerrit Jan Heijn en Nicky Verstappen

Gedenkwaardig was een speciale uitzending in 1987 rond de ontvoering van Gerrit Jan Heijn, de rijke kleinzoon van Albert Heijn. Lang werd gedacht dat hij nog bij zijn ontvoerder in leven was (een pink werd naar de familie opgestuurd). Uiteindelijk bleek dat dader Ferdi E. Heijn al na een paar uur had doodgeschoten.

Op 20 februari 2018 kwam Opsporing Verzocht vanuit het gemeentehuis van Landgraaf voor een speciale uitzending rondom de dood van Nicky Verstappen. Een groot DNA-verwantschapsonderzoek was de aanleiding om de Hilversumse studio eenmalig te verlaten. Verstappen werd in 1998 ontvoerd, misbruikt en gedood. Jos B. werd daar voor verantwoordelijk gehouden en bestraft met 16 jaar cel.

In de uitzending van vanavond wordt stilgestaan bij meerdere belangrijke misdrijven die mede door hulp van het publiek werden opgelost. Opsporing Verzocht kun je ook terugkijken via NPO Plus.