De prijs van burn-outs: dit kost werkstress per minuut in Nederland

In Nederland hebben 1,3 miljoen werknemers last van klachten die duiden op een burn-out. Veel stress is natuurlijk problematisch op individueel niveau, maar ook een grote kostenpost voor het collectief. Al die stressklachten bij elkaar lopen namelijk behoorlijk in de kosten, blijkt uit nieuwe cijfers van het TNO.

Stressklachten kunnen er bij iedereen langzaam maar zeker insluipen. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot een burn-out. Daarom is het belangrijk om de signalen van stress te herkennen. Niet alleen voor jezelf. Voor de werkgever is het tijdig herkennen van klachten ook van groot (financieel) belang. De kosten van een burn-out lopen per werknemer namelijk op tot in de tienduizenden euro’s.

11 miljoen verzuimdagen in Nederland

Waar komen al die kosten vandaan? In totaal veroorzaakte stress onder werknemers in 2021 zo’n 11 miljoen verzuimdagen. Ter vergelijking: in 2020 waren dit er nog 9,4 miljoen dagen. Een flinke stijging, dus. Per werknemer kosten verzuimdagen bij elkaar opgeteld 11.000 euro in 2020. Nog even doorgerekend, komt dat neer op een totaal van 2,8 miljard euro op jaarbasis. En dat allemaal veroorzaakt door stress.

Oorzaken van stress op het werk TNO heeft ter gelegenheid van de ‘Week van de werkstress’ de feiten en cijfers op een rij gezet. Zo… ervaart 43 procent van de werknemers een (te) lage mate van autonomie;

vindt 36 procent van de werknemers de taakeisen te hoog;

en ervaart 23 procent ongewenst gedrag op de werkvloer.

Dat werkgevers zich wel degelijk bewust zijn van de risico’s van een (te) hoge werkdruk met stress tot gevolg, blijkt ook uit de nieuwe cijfers van TNO. Zo is de werkdruk volgens 40 procent van hen een van de grootste risico’s op de werkvloer. Toch is het in de afgelopen jaren niet gelukt om de hoge kosten ten gevolge van stress te drukken. Per minuut zijn de verzuimkosten als gevolg van hoge werkdruk of werkstress namelijk – om precies te zijn – 5.327,25 euro. Een behoorlijke klap geld.

Minder stress, tot ziens burn-out

Werkgevers zijn dus ook – op zijn zachtst gezegd – niet blij met burn-out gerelateerde klachten onder hun personeel. Daarom vindt de helft van alle werknemers dat het tijd is voor verandering. Volgens het onderzoek van TNO (gebaseerd op uitkomsten van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2021, de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2021, en TNO zelf) komt bijna de helft van de werkgevers in actie, om werknemers meer autonomie te geven.

Daarnaast is er door 34 procent van de werkgevers een aanspreekpunt beschikbaar gesteld, waar werknemers met stress hun verhaal kunnen doen. Een goed begin, maar er is ook nog een lange weg te gaan.