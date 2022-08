Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Slimste Mens: publiekslieveling Anniko stelt plek in finale veilig, kijkers vol lof

Presentatrice Anniko van Santen stelde gisteren haar finaleplek veilig in De Slimste Mens. Dat is goed nieuws voor haarzelf én voor kijkers, want die lijken dol op haar te zijn.

In De Slimste Mens doen bekende en iets minder bekende Nederlanders mee om de felbegeerde titel onder toeziend oog van gastheer Philip Freriks en de éénkoppige jury, bestaande uit Maarten van Rossem. In deze editie laten onder andere Belgisch Slimste Mens-gezicht Philippe Geubels, acteur en kleinkunstenaar Erik van Muiswinkel, presentator Tim Senders, schrijfster Femke van der Laan, modeontwerper Bas Kosters hun hersenen kraken.

Van Santen is een 51-jarige presentatrice, die vooral bekend is als het gezicht van Opsporing Verzocht. Dertien jaar geleden deed ze al eens mee aan De Slimste Mens en wist ze de eindwinst te pakken. Op dringend verzoek van haar kinderen, die haar deelname in 2009 niet bewust meemaakten, besloot ze nogmaals mee te doen. En ook deze keer maakt ze indruk.

Van Santen keert terug in finaleweek De Slimste Mens

Het was gisteren de zevende aflevering op rij voor Van Santen. Na zeven afleveringen moet een kandidaat altijd plaatsmaken voor iemand anders. Ze sluit haar uiterst succesvolle reeks af met 487 punten op de klok, waardoor een plek in de finaleweek niet meer te missen valt. Presentator Philips Freriks: „Anniko, dat betekent dat we hier afscheid van je nemen. Althans, voorlopig. Je bent vijf keer de slimste van de dag geweest, dus dat betekent dat je nu bovenaan staat in het klassement. Het moet wel heel raar lopen willen we je niet terugzien in de finaleweek.”

Ook RTL Boulevard-deskundige Rob Goossens is zeker van een plek in de finaleweek. Hij liet eerder op Instagram weten dat het wiskundig onmogelijk is dat hij de finaleweek misloopt. Fun fact: Goossens bood zich vrijwillig aan bij het programma.

De finaleweek gaat op 22 augustus van start. Hierin krijgen de zittende twee spelers concurrentie van de vijf kandidaten die in de weken daarvoor met de beste prestaties over de brug kwamen.

Overigens verklapte het enige jurylid Maarten van Rossem eerder het geslacht van de winnaar al. Hij versprak zich toen hij te gast was in het interviewprogramma Onze Man in Deventer. De NPO knipte het fragment er later uit, maar het leed was al geleden. Weten wat hij zei? Wij schreven een artikel over de verspreking.

Kijkers vol lof over Van Santen

Kijkers zullen opgelucht ademhalen dat dit niet de laatste aflevering van Van Santen was, want ze wist het tot een heuse publiekslieveling te schoppen. Ze mocht op veel lof van twitteraars rekenen. Kijkers zijn niet alleen onder de indruk van haar algemene kennis, maar ook van Van Santen zelf: „Anniko, wat ben je LEUK!”, schrijft iemand. Er wordt zelfs gesproken van de leukste kandidaat aller tijden. Een greep uit de lovende reacties:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Anniko is een soort van mini-crush van me geweest en ook nu maakt ze dat weer helemaal waar. #deslimstemens — Berry van den Bos (@berrybos) August 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeer onder de indruk van de algemene kennis van #Anniko❗️#deslimstemens — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) August 10, 2022

Je kunt de aflevering van gisteravond terugkijken via NL Ziet.