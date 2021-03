Livestream met uitleg over duizenden filmpjes rellen avondklok

Zes weken na het begin van de rellen rond de avondklok zijn er al honderden verdachten opgepakt en de eerste straffen opgelegd. Toch zijn verschillende politie-eenheden nog lang niet klaar met het bekijken van de duizenden filmpjes. Dit gebeurt overigens met hulp van zeer bijzondere specialisten.

Het gaat om beelden van vernielingen en intimidaties die door het publiek zijn ingezonden. Het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht heeft morgenavond een speciale livestream om 20.30 uur – vóór de reguliere uitzending op NPO1 (21.30 uur) – met tientallen nieuwe verdachten én een kijkje achter de schermen van dit enorme onderzoek. Opsporing Verzocht toonde al eerder verdachten. Onder meer in Urk en Amsterdam leverde dat snel aanhoudingen op.

Politie Rotterdam kreeg 6000 filmpjes

De politie in Rotterdam alleen al kreeg zo’n zesduizend filmpjes toegestuurd van particulieren. Bij het bekijken van de beelden krijgen de rechercheurs hulp van een speciaal team camerabeeldspecialisten. Deze specialisten, met een stoornis in het autistische spectrum, hebben volgens teamleider Arie Biesheuvel een speciale gave: „Zij kunnen urenlang zó geconcentreerd kijken naar kenmerken van verdachten zoals een speciale pet of jas, dat we daardoor bijvoorbeeld beelden hebben gevonden uit omliggende straten waar die ene verdachte nét even niet zijn mondkapje op heeft.”



Uitleg over beelden van rellen avondklok

Politiechef Willem Woelders geeft in de livestream uitleg over de strategie van politie en de achtergronden van de ongeregeldheden en verdachten. Inmiddels blijkt dat ongeveer de helft van hen al eerder in contact kwam met Justitie. Het rellen blijkt bij hen misschien niet om de avondklok te gaan, maar om het rellen om het rellen. Officier van Justitie Janine Kramer zal het traject in de vervolging nader toelichten.

Het blijkt dat verdachten het vooral vervelend vinden dat schade direct op hen verhaald wordt. Zo moet een 17-jarige 10.000 euro terugbetalen wegens zijn betrokkenheid bij de plundering van de Jumbo in Eindhoven. Als er niet meer verdachten van die plundering worden aangehouden zal hij dat in zijn eentje moeten ophoesten.

Nieuwe verdachten rellen avondklok vertoond

In de livestream worden morgen nieuwe verdachten voor het eerst landelijk getoond, nadat regionale aandacht niet tot hun identiteit heeft geleid. Er zijn haarscherpe beelden van mensen die vernielden en plunderden in de omgeving van het station in Eindhoven. Verder gaat het om filmpjes uit Den Bosch, Geleen, Amsterdam, Rotterdam, Enschede en Venlo.

De livestream is op te volgen via de website van Opsporing Verzocht en via deze link. Meerdere politie-eenheden zullen de livestream ook onder hun volgers verspreiden.