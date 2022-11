Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tino Martin reageert op Coldeweijers beschuldiging van dronken optreden

Tino Martin kijkt nog weleens te diep in het glaasje wanneer hij gaat optreden. Althans, dat is wat juicekanaal Life of Yvonne claimt. De zanger heeft schoon genoeg van de geruchten en besluit er wat van te zeggen. Op Instagram plaatst hij een story met een lange uitleg.

„Ik heb voor een volle zaal met enthousiast publiek een professioneel optreden verzorgd”, meent de zanger.

Coldeweijers kant van het verhaal

Yvonne Coldeweijer, de persoon achter Life of Yvonne, laat vandaag op haar Instagram story verschillende beelden zien van de zanger. Op de filmpjes zie je Tino Martin optreden. De Juicekoningin beweert dat hij „zeer onprofessioneel” opgetreden zou hebben tijdens een bedrijfsfeest. Volgens haar bronnen, die ze spionnen noemt, was Martin volledig van de kaart. Op het podium was hij maar wat aan het lallen.

Het was zo erg, vertelt Coldeweijer, dat het optreden zelfs vroegtijdig is gestopt. De eigenaar zou hem van het podium hebben begeleid. „Schandalig zeg. Het bedrijf betaalt tussen de 10 en 15 duizend euro voor een optreden. Zij waren echt in shock en not amused”, schrijft ze hierover.

Tino Martin reageert op de situatie

Tino daarentegen vertelt dat dit „absoluut niet gebeurd” is. De zanger verdedigt zichzelf: „Ik heb voor een volle zaal met enthousiast publiek – in bijzijn van mijn voltallige management en begeleiding en een tevreden opdrachtgever – een professioneel optreden verzorgd.”

Dat hij door een eigenaar van het podium is gestuurd, is volgens Martin „pertinent onjuist”. „Het raakt me dat er zo slordig met de waarheid wordt omgegaan”, schrijft hij in de verklaring die te zien is op zijn Instagram story. Ook wil de zanger benadrukken dat hij in „nuchtere toestand” is ontvangen tijdens deze klus en dat zijn optreden naar tevredenheid is verlopen. Hij sluit zijn bericht af met een kusje.

Het is niet de eerste keer dat hij onder vuur ligt vanwege zijn optredens. Twee maanden terug kreeg hij ook al flink wat commentaar.