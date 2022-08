Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘B&B vol jaloezie’: Hans slooft zich uit voor jongere Daisy en Petra bijt op haar tanden

Kijkers proeven jaloezie in B&B Vol Liefde. Op het Franse erf van Hans zorgt de 44-jarige Daisy namelijk voor nogal wat opschudding. Hans is namelijk behoorlijk onder de indruk van haar en gooit al zijn charmes in de strijd. Petra, die al langer bij Hans verbleef, ergert zich allen mateloos.

Voordat we naar de jaloerse praktijken in Frankrijk gaan, praten we je eerst even bij over de rest van de B&B-eigenaren. Bij Denise in Spanje strijden Frank en Dave nog steeds om haar hart. Al lijkt het erop dat Dave, mede door het oordeel van Denise haar broer, nog steeds een voorsprong heeft. En Ted wordt in Madeira vergezeld door nieuwe vlam Tjerk, die in tegenstelling tot de eerdere kandidaten een goede indruk maakt op de B&B-eigenaresse.

Italiaanse Hans gecharmeerd van Natascha in B&B Vol Liefde

B&B-eigenaar Hans in het Italiaanse Pistoia was de afgelopen tijd wel een van de meest besproken kandidaten. Want bij hem gebeurde er een hele hoop. De aankomst en het vertrek van de excentrieke Desiree, het afscheid van Hariye, Sylvia die in hogere sferen kwam (maar niet bij Hans) en nu is daar Natascha. Die eigenlijk vrij snel hoge ogen gooit bij Hans. Dat Sylvia nog de B&B moet verlaten, was Hans haast al vergeten. Want Natascha boent en sopt gelijk de hele B&B schoon, tot groot genot van de B&B-houder.



Natascha heeft haar camouflage outfit aangetrokken #benbvolliefde pic.twitter.com/iMMbYgEIId — Kar van Cevitam (@cevitam) August 1, 2022



Kom op Natascha, je bent de werkster niet #benbvolliefde — Lucas Boon (@LucasBoon86) August 1, 2022

Jaloezie bij Petra door komst Daisy

Maar de meest vermakelijke liefdesperikelen vonden dit keer plaats in het Franse Dégagnac bij paardenfluisteraar Hans. Want daar kwam namelijk basisschooljuffrouw Daisy (44) binnenwandelen en dat maakte Hans behoorlijk van slag. Tot grote ergernis van Petra, die zich net een beetje thuis begon te voelen. Want Hans is wel erg gecharmeerd van de zestien jaar jongere basisschool juf. Die graag in roodgekleurde, fleurige kledingsetjes door de Franse weilanden dartelt. Hans krijgt het er in ieder geval warm van en het valt Petra op dat hij zich ineens wel erg netjes kleedt. Waar hij eerder in besmeurde broeken en met warrig haar over zijn erf liep, is daar nu zelfs aandacht voor een schone broek en een geurtje. Petra vindt er allemaal maar wat van.



Petra vindt Hans er ineens wel erg leuk en opgedoft uit zien! Zelfs ‘n schone broek heeft hij aan! Alsof hij zo uit kan gaan! Fancy! Nou, ik zou niet weten waar hij naartoe uit zou moeten gaan in deze outfit!

Naar de Gamma of zo?! #BenBvolLiefde pic.twitter.com/0c4eHS6Byo — Sebastiaan Zoet-de Munck🇺🇦 (@SeWTFstiaanZoet) August 1, 2022



Nou sorry hoor, iedereen heeft t over de jaloezie van Petra maar als een man zich na een paar dagen ineens helemaal anders gedraagt en je niet eens meer gedag zegt, dan zou ik dat ook niet tof vinden. #benbvolliefde — mieke (@mieke86x) August 1, 2022



Ik vind Petra juist hartstikke leuk en maakt het nog enigszins leuk om naar te kijken #benbvolliefde — edjepietemientje (@Achterhoekmama) August 2, 2022



Hans gaat voor het innerlijke karakter van Daisy Hahahahahahahahaaaahhaahahahahahahahahahahahahahaahahaa… haalt adem ..Hahahahahahahaaaaaaaaahhahahahahaaahhhaaaaahahahahahaaaahaaahhhghahahahahahahahaggghaaahahahahaahhaaaahahahaaahahahahahajhhhjaaaaaaaahahahaja#benbvolliefde pic.twitter.com/vwRlzjmTOA — Myra 💃 (@Skierwiefke) August 1, 2022

Hans wordt wild van jongere Daisy

Hans is er overigens van overtuigd dat hij beide vrouwen evenveel aandacht geeft en voelt zich als een ‘God in, jawel, Frankrijk’. Ook Daisy lijkt de huidige situatie helemaal prima te vinden. Het is alleen Petra die af en toe op haar tanden moet bijten. Hans is namelijk al gecharmeerd van de kookkunsten van Daisy, die simpelweg een uitje snijdt en belooft het duo te trakteren op zuurkool, omdat Daisy dat nu eenmaal zo graag wil. En aan de telefoon vertelt Hans aan een Franse vriend dat hij toch wel erg wild wordt van Daisy en vooral niet te veel met „kleine Hans” moet denken. Overigens zien we dat Petra in de volgende aflevering op Hans afstapt en hem op de man af vraagt hoe hij over Daisy denkt, waar Hans zich ietwat verbaasd probeert uit te redden. Wordt vervolgd maar weer.



