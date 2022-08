Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorzitter VVD-jongeren kritisch op Mark Rutte: ‘Liever ander gezicht’

De voorzitter van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), de politieke jongerenorganisatie van de VVD, heeft bij Op1 gezegd dat ze liever een andere leider ziet dan Mark Rutte. De VVD-leider is sinds vandaag de langstzittende premier van Nederland, maar volgens voorzitter Daphne Lodder heeft hij zijn beste tijd gehad. Ook vindt ze het niet geloofwaardig als juist hij de problemen gaat oplossen, die tijdens zijn premierschap zijn ontstaan.

Bij Op1 ging het gisteravond over het jubileum van Mark Rutte, die vandaag al 4311 dagen premier is van Nederland. Dat is één dag meer dan Ruud Lubbers. Maar heel veel meer dagen moeten daar niet meer bij komen, vindt Lodder. De VVD zou er goed aan doen om op zoek te gaan naar een andere leider.

Voorzitter VVD-jongeren ziet liever nieuw gezicht

„Ik denk dat als er nieuwe verkiezingen komen, de VVD er goed aan doet om met een nieuw gezicht in zee te gaan. Dat heeft alles te maken met het vertrouwen in de politiek op dit moment. Dat is nu ontzettend laag”, aldus Lodder.

Maar wie moet dat dan worden, kreeg ze de vraag terug. „Ja, wie…”, weet ze het zelf ook niet zo goed. „Ik noem wat namen: Edith Schippers, Hennis-Plasschaert, Bente Becker, voor de diversiteit Dijkhof, toch een man erbij.”

Of een van deze namen heel realistisch is als nieuw boegbeeld van de grootste partij van Nederland, weet ze niet. „Maar ik denk echt wel dat er genoeg talent rondloopt.”



‘Niet geloofwaardig als Mark Rutte alle problemen in het land gaat oplossen’

Toch heeft ze ook positieve woorden over voor Mark Rutte. „Als je van politiek houdt, is het fascinerend om de man aan het werk te zien. Hij kan het fantastisch, hij is heel kundig. Maar er zijn nu zoveel problemen, zoveel crises, die we hebben in ons land. En dan is het misschien niet heel geloofwaardig als hij die moet gaan oplossen.”

Toch blijft hij als VVD-leider populairder dan alternatieven, zegt talkshowhost Tijs van den Brink. „Ja, maar er is er ook maar één. Dus je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Ik denk juist om de politiek geloofwaardig te maken, dat het dan een goed idee is om een nieuwe lijsttrekkersverkiezing te organiseren.”

Wil je de aflevering van Op1 van gisteravond terugkijken? Dat kan hier.