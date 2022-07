Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-Sylvia flirt erop los, maar niet met Hans, tot groot genot van kijkers

We worden alle werkdagen van de week getrakteerd op een goede dosis liefdesavonturen en ‘date leed’ in B&B Vol Liefde. En gisteravond bleek dat wederom kandidaat Hans en zijn Sylvia veel kijkers bezighouden. Waarom? Sylvia is nogal een flirt en Hans blijkt niet de persoon waar zij haar peilen op gericht heeft.

Voordat we opnieuw de perikelen bij Hans in het Italiaanse Pistoia bespreken, praten we je eerst even bij over de andere kandidaten. Bij Denise in Spanje blijkt het voor Frank moeilijk om een beetje ruimte in te nemen naast de gretige Dave. Kijkers beginnen zich steeds meer te irriteren aan het gedrag van Dave, die behoorlijk ‘haantje de voorste’ blijkt. Daarnaast komt Piet er in Madeira achter dat hij en Ted het niet vinden bij elkaar, waarna hij de B&B verlaat.



#benbvolliefde is aan ‘t veranderen in een soort moderne Jiskefet, joh. 😅 — Domien Verschuuren (@Domien) July 27, 2022



Ik vond Dave heel leuk maar wat een horkgedrag vertoont hij nu Frank er is. (Frank is leuheuk!! ) #benbvolliefde — ☛ Wonderen☚ (@LadystokR00S) July 26, 2022

Vrouwen ‘vechten’ om Martijn in B&B vol Liefde

De Friese Marian probeert ondertussen het hart van Martijn in Portugal op hol te brengen met een uitstapje. Maar daar komt ook concurrent Simone om de hoek kijken met een zelfgemaakt diner.Voor Martijn is twee dates op één dag een behoorlijke ervaring. Hij raakt er helemaal van slag van en wordt er ook ietwat ongemakkelijk van. Maar het wordt nog ongemakkelijker als Martijns ouders samen met date Marian een kijkje gaan nemen bij Simone en Martijn en daarna weer mogen afdruipen.



Oké.. een tip voor onze Martijn. Loosen up. Pak een fles wijn en ga tongen met die knappe Hawaïaanse! #benbvolliefde — Mandy (@mvisje) July 26, 2022

Kijkers kijken op van date Sylvia en Hans

En dan weer terug naar Hans, want in die Italiaanse B&B gebeurt eigenlijk altijd wel wat. Want na de excentrieke Desiree bleek Hans behoorlijk gecharmeerd van de spirituele Sylvia. Maar dat tij lijkt na gisteravond ook weer gekeerd. Want Hans zit niet in dezelfde hogere sferen als zijn date. Zij kan het beter vinden met zijn ex Libera. Waar overigens ook voorgangers Hariye en Desiree goed mee door een deur konden.



Ik zie het zo voor mij… Hans staat boven te strijken en de dames beginnen een romance….#benbvolliefde — Ruud Bos (@RuudBos) July 26, 2022



Die Silvia is echt helemaal gestoord #benbvolliefde — Renske (@Renskewet) July 26, 2022

Hans voelt niet zoveel voor spiritualiteit, blijkt. Daarna haalt hij zijn zelfhulpboeken tevoorschijn. „Oh dat is niks”, concludeert Sylvia. Later somt Sylvia het literaire repertoire op dat zij heeft gelezen. „Ik heb de bijbel bestudeerd. Dat zijn pas boeken met inhoud.”



Zit voor het eerst even B&B vol liefde te kijken. Nou liefde???? En die Sylvia, om te gieren wat vindt die zichzelf interessant. 🙈 — Marjon Visser (@ByMarjon) July 26, 2022



Sylvia tegen de cameraman…

"ik heb de bijbel bestudeerd! wist je dat?" NEE NATUURLIJK WEET DIE CAMERAMAN DAT NIET! #benbvolliefde pic.twitter.com/P6SwwRMTEn — Joe (@JBLRacing) July 26, 2022

Uiteindelijk trakteert Hans Sylvia op een huisgemaakt diner. Wat romantisch wordt afgetrapt, maar uitloopt op een deceptie. „Ik vond de spaghetti niet lekker”, concludeert Sylvia. En daarnaast loopt haar het water wel in de mond als een Duitse B&B-gast arriveert. „Ik vind alle mannen interessant”, legt Sylvia uit. Wat volgens haar komt doordat ze alleen is. „Als je al zo lang vrijgezel bent, dan worden alle mannen aantrekkelijk. Zelfs homoseksuele mannen zit ik tegenaan te knipogen.” Sylvia is niet vies van een beetje flirten en vertelt dat ze soms wel drie keer per week op date gaat. En de Duitse B&B-gast blijkt dit keer het slachtoffer. Tot grote irritatie van Hans. Het ziet ernaar uit dat ook Sylvia geen blijvertje is.



Arme Hans. Van een augurkendrammer naar een zweverige paradijsvogel die 'm vanuit een olijfboom z'n lage IQ verwijt. #benbvolliefde — marcel bosma (@marcel_bosma) July 26, 2022



Wil je hele B&B Vol Liefde terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.