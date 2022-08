Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hommeles met vliegen herfstvakantie? Schiphol beperkt aantal reizigers

De chaos op luchthaven Schiphol is nog niet voorbij. Dat betekent dat er ook in de periode rond de herfstvakantie nog maatregelen gelden. Want Schiphol laat in die periode, wederom, een maximaal aantal reizigers toe.

In september mogen maximaal 67.500 reizigers het vliegveld betreden en in oktober zijn dat er 69.500. Vooral voor de herfstvakantie verwacht de luchthaven opnieuw drukte en dat betekent dat er minder tickets verkocht worden. Dat meldde Schiphol vandaag in een persbericht.

Schiphol beperkt aantal reizigers

Als voor de periode rond de herfstvakantie alle beschikbare tickets verkocht worden, zouden er nog steeds dagelijks 3500 passagiers te veel vertrekken. Vliegmaatschappijen zetten alles op alles om vakanties door te kunnen laten gaan. Maar er is nog een hoop onduidelijk. De slots op Schiphol voor die periode zijn nog niet bekend.

In juli en augustus begon Schiphol met invoeren van een maximum aantal reizigers dat vanaf de luchthaven kon vliegen. De zogenoemde slotcoördinator maakt afspraken met de vliegmaatschappijen daarover.

Minder bezoekers in herfstvakantie

De afgelopen tijd is het een drukte van jewelste geweest op Schiphol, maar ook op andere (internationale) luchthavens. Op de Amsterdamse luchthaven kwam dat voornamelijk door personeelstekort bij de beveiliging. Daardoor ontstonden er lange rijen op de luchthaven en heerste er veel onvrede bij het reizigerspubliek. De capaciteit van de luchthaven werd aangepast aan het aantal beschikbare beveiligers. Daarnaast was er ook een tekort aan mensen bij de bagageafdeling, waardoor koffers rondzwierven op het vliegveld.

Het maximum voor september en oktober ligt lager dan in augustus. Deze maand mochten er namelijk dagelijks 73.000 mensen vanaf Schiphol vertrekken. Er zijn inmiddels wel meer beveiligers beschikbaar. Want de luchthaven wierf de afgelopen tijd zeker zo’n tweehonderd nieuwe beveiligers. Maar waarom dan toch dat lagere aantal? Volgens Schiphol duurt de veiligheidscontrole in die periode langer, omdat mensen in deze maanden meer kleding dragen.