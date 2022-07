Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit om ‘zweverige Sylvia’ in B&B vol liefde: ‘Ze is knettergek’

Een aristocratisch geloof, een olijfboom in klimmen en bidden bij een steen. Deelnemer Sylvia gooit hoge ogen met haar bijzondere gedrag in B&B Vol Liefde. Kijkers vinden haar maar zweverig, al ziet Hans dat anders.

Volgens de bed and breakfast-eigenaar „lijkt Sylvia op een sophisticated lady, maar is ze heel down to earth”. Dat de deelneemster niet wil helpen met het tillen van de boodschappen, neemt Hans voor lief. Hij is al veel te blij dat hij de kleine dingen in het leven kan delen met een vrouwelijk vergezel.

Als Sylvia de taak krijgt om het zwembad schoon te maken, houdt ze het al snel voor gezien. „Ik wil het zwembad niet schoonmaken”, verklaart de deelnemer. Iets waar ze meer zin in heeft, is om de natuur in te duiken. En dus zien kijkers van het programma hoe de 50-jarige vrouw over een muurtje klimt om vervolgens een olijfboom in te klimmen. „De mensen hebben het over god, of over Allah. Voor mij is de natuur god. Ik probeer om alles los te maken in mezelf en mij te concentreren op alles wat goddelijk is.”

De veelbesproken Sylvia is op dit moment de enige die om het hart van Hans strijdt, maar ook zijn ex Libera, waarmee hij de B&B runt, is veel te vinden in huis. Geen probleem voor Sylvia, want zij en Libera kunnen het goed met elkaar vinden. De twee hebben elkaar helemaal gevonden in het leggen van astrale kaarten. Volgens Libera begint Sylvia een nieuw leven in Italië. Dat vindt de deelneemster duidelijk fijn om te horen. „Als ik bij mensen kom die zo gevoelig zijn, dan voel ik haar frustraties en verdriet. Toen ik haar voor het eerst zag, kreeg ik gelijk zo’n klap: wat ben jij een mooi mens”, vertelt Sylvia met tranen in haar ogen. „Wat ben jij een mooie ziel.”

Het nuchtere Hollandse publiek vindt het astrale geloof van Sylvia maar onzinnig en noemt haar „knettergek”. Dat Hans dit niet inziet, vinden veel kijkers maar sneu. „Krijg de indruk dat Hans totaal niet in de gaten heeft hoe Sylvia werkelijk is: zij aristocratisch en van een hoger sociaal niveau? Hans is bijna wanhopig”, klinkt het op Twitter.



Niet helpen met boodschappen in de auto zetten, Jezus van het kruis af bidden en zometeen bovenin een olijfboom staan te ijlen. Is Sylvia met weekendverlof? #benbvolliefde — Roman (@RomanIsHier) July 25, 2022



Die panfluitmuziek bij een Silvia die 1 met een boom is geworden ! Hilarisch. #benbvolliefde — Monkaponka (@Moontjemoon) July 25, 2022

B&B Vol Liefde is terug te kijken via RTL.