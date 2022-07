Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uitputtende tropische start Nijmeegse Vierdaagse: 39 graden, vandaag persco

De 104e editie van de Nijmeegse Vierdaagse staat op het punt van beginnen en de start ‘dat wordt me er eentje’. De eerste wandeldag, dinsdag, wordt namelijk zeer heet zomerweer in Nijmegen verwacht. Zou jij gaan als het bijna 40 graden wordt 50 kilometer gaan wandelen, zoals de 45.000 deelnemers (74 nationaliteiten) aan de Nijmeegse Vierdaagse gaan doen?

Nadat corona de vorige twee keren spelbreker is geweest (hier lees je over een alternatief in 2020), kan dit jaar de hitte wel eens roet in het eten gooien. Als de temperatuur tegen de 40 graden loopt, is het asfalt onder je voeten nog veel heter…

Nijmeegse Vierdaagse-feesten nu wel heerlijk

Wie dit weekend bij de Nijmeegse Vierdaagse-feesten is, heeft geluk. Een noordwestelijke wind zorgt momenteel nog voor heel gemiddeld zomerweer in ons land, maar de komende dagen loopt de temperatuur flink op. Daarbij is veel ruimte voor de zon, meldt weerdienst Weeronline.Vandaag komt de maximumtemperatuur uit op zo’n 27 graden. Met deze weersomstandigheden is het voor de feestgangers uitstekend weer. Ook tijdens de avond- en nachturen is het dan vaak prima uit te houden. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar 8 graden.

Maandag 18 juli, de dag voor de vierdaagse, loopt de temperatuur in Nijmegen op. De eerste dag van de week stijgt de temperatuur al naar een tropische waarde van zo’n 34 graden.

Speciale hitte-persconferentie

De Stichting 4Daagse houdt vanmiddag om 14.00 uur een persconferentie in de perstent van het evenement. Dan wordt bekendgemaakt of er maatregelen worden genomen in verband met de verwachte hitte op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse.



Snikheet tijdens de dagen van Elst en Wijchen

Tijdens de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse, ook wel de dag van Elst genoemd, schijnt de zon uitbundig. Na een vrij warme nacht schiet de temperatuur omhoog. Rond 10.00 uur is het dinsdag ongeveer 29 graden en tegen het middaguur is het in de regio rondom Nijmegen al 34 graden. Gedurende de middag loopt de temperatuur nog verder op. De maxima kunnen uitkomen op 38 en 39 graden. Weeronline: „We raden de lopers dan ook aan om goed op te passen voor hittestress. Neem zo veel water mee als je kunt dragen. De zon is ook erg fel met zonkracht 7, waardoor je moet blijven smeren met zonnebrandcrème.”

😥 Extreem warme editie werd gestaakt De Nijmeegse Vierdaagse werd in 2006 na één dag gestaakt. De eerste dag was het zo heet, dat twee deelnemers overleden. Een van de twee had de finish al bereikt. Omdat de weersvoorspellingen voor de overige wandeldagen nóg hetere dagen beloofden, vond de organisatie het onverantwoord om de wandelaars de Vierdaagse te laten volbrengen.

Ook tweede Nijmeegse Vierdaagse-dag tropisch

Op de paden onder de bomen is de invloed van de zon dinsdag minder groot. Af en toe kan een briesje ervoor zorgen dat het iets minder heet is, dit kan met name op de wandelpaden vlak bij de Waal soms voelbaar zijn. Tijdens de nacht naar woensdag blijft het zeer warm met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. Voor de feestgangers is het tijdens de avond en nacht eigenlijk prima weer.

Momenteel ziet het er naar uit dat het ook tijdens de tweede dag, de dag van Wijchen, het hoogstwaarschijnlijk tropisch warm wordt. De temperatuur komt uit dan op zo’n 30 of 31 graden waardoor het ook deze dag voor de wandelaars zwoegen wordt. Wel zijn er meer wolkenvelden aanwezig. De wind draait naar het zuidwesten en gedurende de dag neemt de kans op een verfrissende (onweers)bui toe.



Donderdag en vrijdag aanmerkelijk minder warm

Na woensdag zien de weersomstandigheden er voor de wandelaars er een stuk beter uit. Beide dagen laat het weerbeeld een afwisseling van wolken en zonnige perioden zien. Ook behoort een enkele bui tot de mogelijkheden. Donderdag wordt het ongeveer 26 graden en vrijdag tijdens de Via Gladiola is het zo’n 25 graden bij een matige noordwestenwind. Ondanks dat de temperatuur een stap terug doet, kan het op deze dagen in de zon nog steeds erg warm aanvoelen.