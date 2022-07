Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste dag Vierdaagse afgelast? Tóch honderden lopers van start

Niet iedereen kan zich erin vinden om de Vierdaagse van Nijmegen dit jaar door de hitte een driedaagse te maken. Een aantal lopers is vandaag tóch van start gegaan. Dit weekend schrapte de officiële organisatie de eerste wandeldag juist omdat het kwik zo ontzettend hoog oploopt. Hart van Nederland-verslaggever Joost Karremans heeft in Elst minstens 240 lopers voorbij zien komen.

Woordvoerder Babs Rijke van Stichting 4Daagse noemt de beslissing om vandaag toch een wandeltocht te maken „onverstandig, omdat er onderweg geen voorzieningen zijn”. Wel heeft ze begrip voor het sentiment, want de afgelopen twee jaar kon de Vierdaagse niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Geen voorzieningen, geen hulpposten en geen waterpunten

„We snappen het sentiment uiteraard wel, maar we vinden het onverstandig. Anders gelasten we ook geen dag af natuurlijk”, zegt Rijke tegen persbureau ANP. „We hebben geen voorzieningen onderweg: geen medische hulpposten, geen watertappunten en geen bewegwijzering. Onze teams hebben vandaag niks afgesloten, dus er rijdt ook gewoon verkeer op de route.”

De mensen die vandaag toch lopen, doen dat volledig op eigen verantwoordelijkheid. „Dus we hopen dat ze een back-upplan hebben, en dat mensen verstandig blijven en zich laten ophalen als het echt niet meer gaat.”

Omstandigheden nog slechter dan in ‘rampjaar’ 2006

De Nijmeegse Vierdaagse zou eigenlijk vandaag starten, maar vanwege de verwachte hitte is de eerste wandeldag geannuleerd. De nu driedaagse wandeltocht vindt van morgen tot en met vrijdag plaats. De organisatie noemde de weersomstandigheden eerder „uniek” en „nog slechter dan in 2006″. Toen bezweken twee wandelaars aan de warmte en werd de rest van de Vierdaagse afgelast.

Er zat niks anders op dan de dag af te blazen, want alternatieve hittescenario’s zijn er niet. De hele Vierdaagse een dag opschuiven is organisatorisch niet te doen. Bovendien ging het de organisatie niet alleen om de lopers. Ook het Rode Kruis en andere zorgorganisaties zouden overbelasting door zulke extreme temperaturen wellicht niet kunnen bolwerken.

Feesten rond Vierdaagse gaan wel door

De Vierdaagsefeesten, die zaterdag begonnen, gaan wel door, volgens burgemeester Hubert Bruls. Er komen vandaag mogelijk wel wat aanpassingen in het programma voor overdag wegens de grote hitte.

De Vierdaagse start nu morgenochtend vroeg met het parcours dat richting Wijchen voert. In Nijmegen is het die dag Roze Woensdag. Veel lopers gaan die dag ook in roze gekleed.