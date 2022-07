Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Daria Kasatkina als eerste Russische toptennisster ooit uit de kast

Als eerste Russische toptennisster ooit is Daria Kasatkina uit de kast gekomen. In een YouTube-interview met blogger Vitja Kravtsjenko deelt Kasatkina haar verhaal. Het interview kwam gisteren online, precies op de dag dat in het Russische parlement een wetsvoorstel werd ingediend om de anti-lhbti-wet uit 2013 aan te scherpen.

In het interview vertelt Kasatkina hoe onmogelijk het voor haar was om nog langer in de kast te leven. „Het is te moeilijk, het is zinloos”, voegde ze eraan toe. „In vrede met jezelf leven is het enige wat telt, en fuck alle anderen.”

Kort na het interview deelde Kasatkina op Instagram een foto met haar vriendin, de kunstschaatser Natalia Zabiiako.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kasatkina stapt uit de kast in Rusland

Kasatkina vertelt hoe voetbalster Nadja Karpova haar grote inspiratie is geweest in het coming-outproces. Als eerste teamsporter die een nationale ploeg van Rusland vertegenwoordigde, kwam zij in juni uit de kast. „Ik heb heel veel respect voor haar.”

In Rusland is het namelijk geen makkelijke opgave om uit de kast te komen. „Er heerst het idee dat iedereen die homoseksueel is, hier voor kiest, maar dat is belachelijk. Waarom zouden wij ervoor kiezen? Ik denk juist dat er niets gemakkelijker is in deze wereld dan hetero zijn”, vertelt Kasatkina. „Serieus, als het een keuze zou zijn, zou niemand ervoor kiezen om homoseksueel te zijn. Waarom zou je je leven moeilijker maken, vooral in Rusland? Wat is het punt?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ontzettend dapper van Daria Kasatkina (top 50 tennis speelster) om via deze weg uit de kast te komen, enorm veel respect voor! https://t.co/x8Z7E8wSmt — Chris (@ChrisSibon) July 18, 2022

Anti-lhbti-wet

Op dezelfde dag als de publicatie van het interview op YouTube, dienden Russische ministers een wetsvoorstel in om de uit 2013 komende anti-lhbti-wet strenger te maken. Deze wet verbiedt het promoten van homoseksuele relaties gericht op minderjarigen. Bij overtredingen volgen geldboetes variërend van 80 tot 1900 euro.

Als de wet aangescherpt wordt, komt er een volledige verbod op het promoten van lhbti-relaties, voor zowel minderjarigen als volwassenen. Films met een lhbti-inhoud mogen dan zelfs niet meer in de bioscopen vertoond worden.

Hoewel Kasatkina uit de kast is gekomen, gelooft ze niet ooit helemaal zichzelf te kunnen zijn in Rusland. „Hand in hand over straat gaat, zoals het er nu voorstaat, nooit kunnen.”