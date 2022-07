Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het wordt vandaag nog warmer: zo houd je je hoofd (letterlijk) koel

Heb je de warmte gisteren maar met moeite doorstaan? Slecht nieuws: vandaag wordt het nóg warmer. De temperaturen kunnen reiken tot hoog in de 30. Voor het zuiden van Nederland geldt vanaf 11.00 uur zelfs code oranje.

Het belangrijkste is dus om vandaag het hoofd koel te houden, maar hoe doe je dat? Metro verzamelde zeven tips om de warmte tegen te gaan.

1. Vermijd cafeïne bij warm weer

Dat betekent dus geen koffie (ook geen ijskoffie), alcohol én energy drinks. Ai. Maar het is echt beter voor je lichaam met warm weer. Cafeïne hydrateert je namelijk allesbehalve: het doet juist het tegenovergestelde. En als iets belangrijk is tijdens een hittegolf, is het hydratatie (vocht aanvullen). Dus laat voor vandaag even je favoriete drankjes met cafeïne staan, of drink er zo min mogelijk.

2. Houd de warmte buiten met dichte gordijnen

Het is misschien niet zo gezellig, maar het houdt je huis wel koel. Zonlicht creëert namelijk warmte. Dus als de zon de hele dag op jouw ramen brandt, wordt het automatisch warmer binnen. Als je ooit heb gekampeerd tijdens een hittegolf of in Zuid-Europa, dan herken je vast wel het gevoel van het moeten slapen in een bloedhete tent. Géén pretje, ook niet in een huis.

3. Verkoel je polsen, nek en slapen

In een TikTok-video legt Dr. Karanar uit hoe je lichaam de temperatuur reguleert met de hypothalamus. „Dit deel van de hersenen werkt in feite als een thermostaat, het kan de temperatuur verhogen of verlagen, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de temperatuur van de huid”, aldus Karanar. Er zijn bepaalde delen van je lichaam die de hypothalamus sneller kunnen beïnvloeden, zoals je polsen, je nek en je slapen. Een natte doek in je nek of koud water over je polsen is dus een slimme én snelle manier van verkoeling.

4. Pas je maaltijden aan op de warmte

De warmte kan ervoor zorgen dat je minder eetlust hebt dan normaal, maar het is nog steeds belangrijk om genoeg, goed en gezond te eten. Ingrediënten die en lekker zijn én ook nog eens je lichaam hydrateren zijn komkommers, courgettes, tomaten, yoghurt en watermeloenen. Een lekkere salade is dus zeker geen verkeerd idee.

5. Ramen en deuren open óf dicht

Is het binnen koeler dan buiten? Houdt dan de ramen en deuren gesloten. Zo komt de warmte van buiten niet naar binnen. Maar is het binnen warmer dan buiten, zet dan alles zoveel mogelijk open.

6. IJskoude ventilatie

Krijg je het binnen echt niet afgekoeld? Tover dan de ventilator (je beste vriend) erbij. Simpelweg de ventilator aanzetten kan al voor verkoeling zorgen, maar bij deze extreme warmte is dat misschien niet genoeg. Bevroren waterflesjes kunnen daarbij helpen! Haal één of twee flesjes met water, als je die hebt, uit de vriezer en zet deze voor de ventilator. Hierdoor wordt de wind die de ventilator maakt net wat koeler.

7. Water, schaduw en zonnebrand

En natuurlijk, water drinken, de schaduw op zoeken en zonnebrand gebruiken. Ja, deze kennen we allemaal. Maar dat maken ze niet minder belangrijk. Vooral genoeg water drinken is cruciaal. Op een normale dag heeft een volwassene zo rond de anderhalf tot twee liter vocht nodig. Maar met extreme warmte is het belangrijk om minstens twee liter water te drinken. Omdat niet iedereen snel dorst krijgt, is het het beste om door de dag heen elk uur wat water te drinken.