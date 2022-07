Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers in een deuk om ‘monster-wandeltocht’ Peter Gillis in Massa is Kassa

Peter Gillis en zijn Nicol weten de vele kijkers van reality-programma Massa is Kassa op een of andere manier steeds maar weer te verrassen. Ook gisteravond in de slotaflevering van het tv-seizoen op SBS6 weer. Vakantieparken-miljonair Gillis leverde namelijk een uitputtende prestatie van formaat af.

Wat heet: 5 kilometer heeft hij gewandeld! Zijn ‘monster-wandeltocht’ werd op sociale media veel besproken. Kijkers lagen in een deuk of waren simpelweg verbaasd over zo’n tochtje dat de gemiddelde Nederlander in een uurtje fluitend afrondt.

Na Nicol verbaast nu Peter Gillis

De jonge vriendin van de nu 60-jarige Peter Gillis wordt door de fans van Massa is Kassa doorgaans het meest besproken (we zeggen het vriendelijk). Dan weer omdat zij yoga of een dansles met haar piepkleine hondje Coco doet. Een andere keer omdat zij… aan het werk was. Gisteravond was de man van de vakantieparken echter de hoofdrolspeler. Wekenlang al werd er naar vooruitgeblikt: Peter Gillis zou aan een wandeltocht gaan deelnemen. Een tocht van 5 hele kilometers, georganiseerd in Venray.

Nieuwe Peter in Massa is Kassa

Nu heeft zijn nieuwe wandelleven wel een serieuze ondertoon. Peter Gillis woog niet lang geleden nog dik boven de 120 kilo. Eind maart belandde hij in het ziekenhuis. Gillis werd afgevoerd naar een ziekenhuis met een hartslag van 30. Zijn absurde voedingspatroon bleek de oorzaak en dat was – na heel wat afvalpogingen – de definitieve wake up-call. En zo zien de kijkers van Massa is Kassa de geboren Brabander nu al enige tijd sporten en suikervrij eten.

Je kunt er hard om lachen, dat zo’n eenvoudig wandeltochtje breed wordt uitgemeten. Maar wie zijn oude levensstijl kent, kan ook zeggen: hij doet het toch maar. Voor zijn nieuwe sportieve leven liep hij liever nul dan tien meter per dag. En propte hij gemiddeld zestien worstenbroodjes (en nog veel meer) naar binnen. Peter Gillis haalde met zijn wandeling nog 1050 euro sponsorgeld voor het Diabetes Fonds op ook.

‘Alvast afscheid van held Peter Gillis’

Voice-over Frank Lammers weet altijd wel raad met de avonturen van de televisiefamilie. „In het altijd gezellige Venray gaat Peter Gillis laten zien dat hij heus wel kan lopen”, meldde hij gisteravond. „De lokale pers is massaal uitgerukt (één camera, red.) om deze topprestatie van A tot Z in beeld te brengen. De fans nemen alvast afscheid van hun held. Want niet iedereen is er van overtuigd dat ie het overleeft. Vijf kilometer!”

Waar iedereen hoogstens met een flesje water zo’n wandeltripje volbrengt, daar was vriendin Nikol speciaal wezen shoppen. Ze kwam voor haar Peter thuis met een rugzak voor water, waarmee Gillis via een slangetje water tot zich kon nemen. Een petje, zonnebrand, zweetbandjes, een apparaat om je gezicht te benevelen en zelfs sokken met tenen („die moet ik niet”), aan alles had zij gedacht. De personal trainer van de ‘topsporter’ stond hem bij aan de start, de hele familie was aanwezig met bloemen. Frank Lammers weer na de start: „Twaalf seconden na de start zijn alle andere deelnemers uit het zicht. Het is te hopen dat hij voor het donker binnen is.” En tijdens de tocht: „De eerste bejaarden zijn al over de finish. Met hun rollator.”

Lang verhaal kort: Peter Gillis heeft de 5 kilometer onder luid applaus uitgewandeld. Zwetend en een beetje puffend, maar toch. Zijn laatste meters waren hilarisch, want SBS6 had er een aanzwellend strijkorkest onder gezet en de beelden vertraagd.

💰 Dwangsom niet betaald Vandaag was er ook ander nieuws over Peter Gillis. Hij heeft een dwangsom van 250.000 euro, die hij moest betalen aan de gemeente Peel en Maas, niet betaald. Gillis laat dat desgevraagd aan persbureau ANP weten. Hij had tot 10 juli de tijd gekregen om de dwangsom te betalen. Oostappen Groep, het vakantiebedrijf van Gillis, kreeg de dwangsom opgelegd voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo. „Ik heb niet betaald. Ik denk niet dat ze daar recht op hebben”, zei Gillis in een korte reactie. De gemeente Peel en Maas bevestigde dat de dwangsom niet is voldaan. Overwogen wordt een invorderingstraject op te starten.

Reacties op wandeltocht

Terug naar de wandelprestatie van Peter Gillis, want kijkers vonden daar dus iets – heel wat – van. Een kort overzicht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ok. 5 km is niks maar voor iemand die tot voor kort al geen 100 meter kon wandelen toch een prestatie. Mag ook gezegd worden. #massaiskassa — RoNa (@RoNatje1981) July 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De hele familie en vrienden kring van Peter Gillis is gekomen, omdat hij 5km loopt.

Het is toch om te gierennnnn.#massaiskassa #PeterGillis — 𝔾𝔸𝔼#𝟙 (@GAE_055) July 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#massaiskassa ze doen alsof hij de Nijmegen 4 daagse heeft uitgelopen. Wat een rare familie — Bing (@Bingfever) July 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nicol als Peter 5 km. heeft gewandeld: “Goed gedaan schatje.” Ik als mijn vriend nog 20 km. moet lopen tijdens een Ironman: “Die pijn heb je toch al, die wordt niet erger. Zonde om te stoppen.” #massaiskassa — Tallina (@tallina1975) July 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De gemiddelde loopsnelheid van een mens is 5 km per uur. Gewoon lopen hè. Niet rennen! Die van Peter is nog geen 2 km per uur. #massaiskassa — marlies (@marliestalman) July 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hij heeft 5 km gelopen, hij komt binnen alsof die een marathon heeft gelopen. Bloemen alles 😂 #massaiskassa — 🖤🤍 (@xxxKiimm) July 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#massaiskassa wel verdomme 5 km gelopen! Prestatie hoor.. 😂😂 hele dorp uitgelopen pic.twitter.com/6gbqCTF5Ub — Miss_Filter🎀💄 (@MFilter01) July 11, 2022

Massa is Kassa terugkijken? Dat kan hier. Het voorjaar/zomerseizoen bij SBS6 is voor Peter Gillis en zijn familie nu ten einde.