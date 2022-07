Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marco Kroon boos over omgekeerde vlag bij boerenprotesten: ‘Blijf van ons nationale teken af’

De omgekeerde Nederlandse vlag wordt inmiddels veelvoudig gebruikt bij boerenprotesten en ook bij eerdere coronaprotesten zag je het blauw, wit, rood. Maar daar is niet iedereen blij mee. Ridder Militaire Willems-Orde Marco Kroon spreekt er schande van en noemt het een belediging van de mensen die in dienst van de Staat het „allerhoogste offer hebben gebracht”.

De majoor laat zich uit op zijn LinkedIn-pagina. Volgens hem streden „duizenden militairen, burgers, agenten, brandweermannen en alle anderen” voor deze vlag en gaan de demonstranten hier momenteel niet respectvol mee om. „Uiteraard ben ik op de hoogte van de hele situatie rondom de stikstofcrisis en begrijp ik de emotie, de protesten en de zware lading echt wel. Maar behandel onze Nederlandse vlag alstublieft met het nodige respect. De vrijheid van deze kleuren is namelijk betaald met Nederlands bloed”, schrijft de militair.

Marco Kroon valt over vlag bij boerenprotesten

Want volgens hem is de Nederlandse vlag een nationaal teken, dat in zijn originele staat behouden moet worden. „We hebben maar één eenheidssymbool en daar moet je afblijven. Als je het niet eens bent met het bestuur van Ajax, ga je niet het logo aanpassen. Demonstreren mag, maar blijf van ons nationale teken af”, zegt de majoor vandaag tegen De Telegraaf.

„Demonstreer gerust, houd desnoods een referendum of wacht geduldig op nieuwe verkiezingen en ga stemmen. Maar blijf af van onze vlag”, aldus de Ridder Militaire Willems-Orde.

Wat betekent omgekeerde vlag?

De omgekeerde vlag, evenals de boerenzakdoek, is inmiddels een symbool geworden als protest tegen de stikstofplannen. Het blauw, wit, rood was de afgelopen tijd veelal te zien bij boerenprotesten, maar ook bij protesten tegen het coronabeleid. Het teken is afkomstig uit de zeevaart. Een omgekeerde vlag betekende namelijk vroeger dat een schip in nood verkeerde. In het ND noemde journalist Gerard Beverdam de omgekeerde vlag eerder een symbool van „complotten, vermeende onderdrukking en anti-overheidsdenken”.