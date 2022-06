Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Massa is Kassa verbijsterd: Nicol Kremers was aan het werk!

Bijna 700.000 tv-kijkers gingen gisteren weer eens goed zitten voor Massa is Kassa. Maar veel van de trouwe volgers van de reality-soap over de bekende vakantieparken-familie vielen bijna direct van hun stoel. Diva Nicol Kremers stak namelijk de handen uit de mouwen. Met een dweil, een stofzuiger, alles.

Nicol – vrouw van vakantie-miljonair Peter Gillis – staat in Massa is Kassa vooral bekend om zo weinig mogelijk arbeid verrichten. Of beter gezegd: op niet zo’n vriendelijke manier anderen vertellen wat zij voor haar moeten doen. Een dooie eend uit de vijver halen? Een appartementje uitsoppen? Een emmertje verf de trap op sjouwen? Niks voor ons Nicolekke, om het in de taal van haar lief Peter Gilles te zeggen. Slavernij, noemden kijkers het eerder al. Yoga met haar mini-hond, dat levert haar nog enkele zweetdruppeltjes op.

Caravans poetsen in Massa is Kassa

Werknemers op de parken van Gillis & Co moeten drie caravans per uur schoonmaken. Best veel, vinden zij. En zeker te veel om nog wat extra poetswerk te doen. Nicol wilde in de aflevering van gisteravond weten hoe het zit en ‘ging aan de sop’ terwijl een stopwatch meeliep. „Als ik deze caravan nou in tien minuten schoon heb, dan hoeven ze daar niet meer mee aan te komen”, zegt ze strijdlustig met emmer en doek in de handen. „Let maar op je nagels”, roept Peter tijdens het beeldbellen. Dat gebeurt als Nicol één koelkastdeur heeft gedweild. Of de stopwatch op stop is gezet en z’n naam zo eer aan doet, is niet helemaal duidelijk.

„Ik ben nog geen vijf minuten bezig en ben al bijna klaar”, geeft Nicol vervolgens als tussenstand. „En dan heb ik nog smetvrees ook. Maar ja, als je alleen maar loop te lanterfanten…” Ze klokt een tijd van 9 minuten en 12 seconden uiteindelijk. Oh, maar dan moet ze nog wel stofzuigen. Tegen Peter, die zoals altijd precies op het juist (of verkeerde) moment komt controleren, een beetje narrig: „Je hoeft mij niks te vertellen over werken, want dat heb ik genoeg gedaan.”

Peter Gillis moppert en commandeert

Kan best zo zijn in haar vorige leven trouwens, maar kijkers hebben het haar in Massa is Kassa maar zelden zien doen. En Peter Gillis? Arme Nicol, want het enige wat hij doet is mekkeren. En daarna: „Ik ga weer aan het werk, want ik heb het druk hè.”

Nicol ook trouwens. Want ze ‘moet’ ook de paspoppen van haar toekomstige seksshop nog aankleden. En nog meehelpen achter de bar van een van de vakantieparken ook (zonder twijfel ging ze daar overigens op in). Dat wordt met zware oogleden vroeg naar bed vanavond. Haar Peter? Die hangt zelf aan de bar natuurlijk, waarachter hij zijn geliefde drankjes staat in te tappen. Hij commandeert een wijsheid aan de snackbakker van dienst: „Nooit met lege handen teruglopen!” Vervolgens vraagt hij Nicol zeventien keer om een Rivella en weet hij alles beter (wat behoorlijk vaak ook zo is).

Qua werken heeft Nicol het deze aflevering in elk geval van haar commanderende miljonair gewonnen. Die laatste heeft het vooral druk met zeggen dat hij het druk heeft. Hoe dan ook, de kijkers van Massa is Kassa keken hun ogen uit: Nicol. Is. Aan. Het. Werk.

Reacties op Massa is Kassa

Op Twitter is het niet vaak feest, maar wel als Massa is Kassa door SBS6 wordt uitgezonden (de aflevering van gisteravond terugkijken kan hier). Hieronder lees je een aantal reacties op de zware klus van Nicol.



Domme doos die Nicole. Ik doe over het toilet alleen al 10!minuten. Afbeulen van personeel kan ze wel en praat es normaal . #moderneslavernij #massaiskassa pic.twitter.com/Rihe8z0Gkf — meneer de uil (@Madammeke5) June 20, 2022



Gaat Nicolleke werkelijk poetsen? Of beeld ik het mij in? #massaiskassa — teeveekijker (@teeveeverslaafd) June 20, 2022



Ik kreeg vannavond#aswoensdag zowaar respect voor Nicol. Hou het hoofd maar eens koel waneer Peter vanaf zijn barkruk steeds :"Nicolleke geef mij eens dit! Nicolleke,doe eens even dat! Nicolleke…Nicolleke!" zit te tetteren. Pfff… #massaiskassa — Pieta 😃🐶🎶❤🙏 (@PietaSpoelstra) June 20, 2022



Nicolleke poetst zo’n pipowagen in 10 minuten. Als je een beetje grondig poetst doe je al 10 minuten over het toilet. 😣 #massaiskassa — Panterprintje (@pipapanterprint) June 20, 2022



Stop de persen!! Ik zie Nicolleke een soort van werken 😯

Het is duidelijk dat ze altijd haar beste vriendin a.k.a poetsslaaf het werk laat doen en zelf geen idee heeft….20 min om een hele caravan schoon te maken 🤦🏼‍♀️. Snap wel waarom het daar dan zo vies is#massaiskassa — dr⭕ps 💉 (@dropshotx) June 20, 2022



Gelukkig krijgt Peter er een hoop vriendelijkheid voor terug… 🙈#massaiskassa pic.twitter.com/RG0Jo7opyS — ⭕️ns mam (@OnsMam) June 20, 2022



Ze hebben even gevraagd of Nicole voor de camera 2 tellen kan mee helpen. #massaiskassa — BroederJoey (@BroederJoey) June 20, 2022



