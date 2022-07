Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeroen Rietbergen duikt weer op en zit terug achter de toetsen

Oud-bandleider Jeroen Rietbergen, die de afgelopen tijd in opspraak raakte door het The Voice-schandaal, pakt de draad weer op. Tenminste: zo lijkt het. Er doken namelijk beelden op waarop de pianist op op een feestje het publiek van muziek voorziet.

De naam Rietbergen werd in één klap onlosmakelijk verbonden aan het The Voice-schandaal dat in januari naar buiten kwam. Tim Hofman onthulde in zijn BOOS-aflevering dat Rietbergen zich bij het programma schuldig maakte aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Jeroen Rietbergen terug aan het werk

Daarna ging het snel voor de bandleider. Een breuk met zijn ex-partner Linda de Mol, een afkickkliniek in Amerika en inmiddels een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie. Waar naast drie andere bekende namen, ook aangifte werd gedaan tegen Rietbergen.

Gisteravond deelde RTL Boulevard uitgelekte beelden van een wielrenfeestje in het Noord-Hollandse Abcoude. De video zou afgelopen zondag zijn opgenomen. Op de beelden is te zien dat een band het publiek vermaakt. En wie zit daar achter de toetsen? Het is meneer Rietbergen.

Radiostilte rond Linda de Mol

Toen destijds het schandaal rondom The Voice naar buiten kwam, legde Rietberg zijn werk als bandleider neer. Hij gaf toe dat hij „relaties van seksuele aard” had met vrouwen die betrokken waren bij het programma.

Dit alles leidde ertoe dat Linda de Mol en Rietbergen hun relatie verbraken. Rond De Mol is het sinds die tijd al lang stil. Kort geleden werd bekend dat zij wel weer terugkeert op televisie. Dit jaar nog presenteert zij wederom de spelshow Miljoenenjacht. De presentatie van het programma Ik Hou van Holland droeg zij over aan Snollebollekes-gezicht Rob Kemps. Ook klonken er geluiden dat De Mol bezig is met een nieuwe dramaserie over de televisiewereld.

Onderzoek naar The Voice-schandaal

Het onderzoek naar het The Voice-schandaal loopt nog. Inmiddels zouden drie van de vier verdachten, namelijk Rietbergen, Ali B en regisseur Martijn N. gehoord zijn. Alle verdachten ontkennen een strafbaar feit te hebben gepleegd. Naast Rietbergen, Ali B en N. wordt ook zanger Marco Borsato beschuldigd en werd ook tegen hem aangifte gedaan.