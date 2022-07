4 redenen waarom je de Nederlandse animatiefilm Knor ‘moet’ zien (zó lief…)

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

4 redenen waarom je de Nederlandse animatiefilm Knor ‘moet’ zien (z贸 lief…)

Met Knor heeft Mascha Halberstad de eerste volledig in Nederland geproduceerde animatiefilm volgens de stopmotion-methode voor elkaar gekregen. Knor draait nu in de bioscoop en is op voorhand eigenlijk al een succes. Het film-biggetje werd gelanceerd op grote filmfestivals en de titel gaat in veel landen uitkomen. Waarom zou je ‘m ‘moeten’ zien?

Knor is 茅茅n van de vier familiefilms die deze en volgende week in de Nederlandse bioscopen (gaan) draaien. Omdat het zomervakantie is, behandelt Metro ze op verschillende manieren allemaal. Gisteren trapten we af met een recensie van Silverstar, de tweede paardenfilm van tv-persoonlijkheid Britt Dekker. Volgende week volgen, speciaal voor de thuisblijvers deze zomer, Strijder en Boeien!

Knor is om op te vreten

Metro zag Knor alvast en werkelijk waar, het biggetje is om op te vreten. Spreekwoordelijk natuurlijk, maar eigenlijk draait het daar in de film ook om. Hieronder lees je allerlei redenen waarom je met het hele gezin naar de bioscoop kunt gaan. Je wordt absoluut niet teleurgesteld.

馃悥 Wat is stopmotion? Bij stopmotion worden statische poppen – in dit geval van klei – beeldje voor beeldje gefotografeerd en uiteindelijk tot film gemonteerd. Dat betekent een immense klus. Van het bedenken van Knor tot het eindproduct, duurde 7,5 (!) jaar. Op een topdag werd in animatiestudio Holy Motion in Arnhem 5 seconden film gedraaid. Toch heeft regisseur Mascha Halberstad de smaak te pakken. Een prequel van Knor, Koning Worst, komt eraan en er zijn meer plannen.

1. Het verhaal van Knor is enig

Het verhaal in deze film draait om een big (uiteraard) en meisje Babs. Zij krijgt van haar opa Tuitjes op haar negende verjaardag een biggetje (hier Knor, in buitenlandse versies Oink). Die opa komt na een kwart eeuw zomaar aanwaaien uit Amerika en draagt iets uit het verleden mee wat voor zijn vega-kleindochter Babs geheim wordt gehouden. Knor wroet in de moestuin van de familie en poept alles onder. Op voorwaarde dat het dier slaagt voor een puppycursus voor honden, mag de big bij de familie blijven. Opa heeft echter snode plannen met het diertje. Dat heeft alles te maken met een wedstrijd van de Vereniging voor Vleeswaren van Verse Varkens: wie wordt Koning Worst van de eeuw?

Knor is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor van Tosca Menten en tot filmscenario bewerkt door Fiona Heemstra.

2. Ook leuk voor de ouders

Kinderen zullen in een deuk liggen om ‘wegloopkoning’ Knor en vooral om het feit dat poepen op verkeerde plekken zijn favoriete tijdverdrijf lijkt. Maar ook voor ouders (of volwassenen zonder kinderen) valt er genoeg te genieten. Zij zullen in ‘sjoelen met slakken’ (doe thuis maar niet na) een televisiespel van weleer herkennen. Maar ook verhaallijnen zijn herkenbaar. Verbroken vriendschappen, familiegedoe uit het verleden, verweer tegen het slachten van dieren, een moeilijke moeder/dochter-band: het zit er allemaal in. Zonder dat het de kinderen afleidt, integendeel. Waarschijnlijk snappen zij de lijntjes op hun manier zelfs en zullen zij er even over nadenken. Zo niet, dan hebben zij schaterlachend en wie weet af en toe met een traantje (aaaahhh, Knor kan ook huilen!) naar de film gekeken.

3. Bekende stemmen

Heel wat bekende stemmen hebben aan Knor meegewerkt. Jelka van Houten is moeder Margreet en – in het werkelijke leven ook haar man – Henry van Loon de sullige echtgenoot. We horen ook Johnny Kraaijkamp, Remko Vrijdag en Alex Klaasen. Twee springen er in positieve zin bovenuit: Loes Luca en Kees Prins. Luca is de bazige en boze tante van Babs (je hoort haar nu vast al) en Prins is opa Tuitjes. De acteur moest met een Amerikaans accent praten en een enkele keer ook zingen en dat pakt heerlijk uit.

Buitenlands succes Knor ligt in het verschiet

4. Filmfestivals en belangstelling

Knor werd vijf maanden geleden al geselecteerd voor Berlinale, het filmfestival in Berlijn. Dat was een mooie opsteker voor distributeur Gusto Entertainment, producent Viking Film en – vooral zij – regisseur en drijvende kracht Mascha Halberstad. Later was de film ook nog op een filmfestival in New York te zien. Dat leverde heel wat op, want Knor wordt – de teller op dit moment – in vijftien landen uitgebracht.

5. Je gaat verliefd worden op Knor

Op de Metro-redactie waren de meningen na een eerste blik op het varkentje verdeeld (鈥瀒k vind hem eng!”, riep een verslaggeefster). Maar de redacteur die de 72 minuten helemaal keek, weet: Nederland wordt verliefd op Knor. Wat een lief ding, z贸 leuk. Als we nu maar niet opeens met z’n allen een varkentje als huisdier willen.

Valt er dan helemaal niets te mopperen? Misschien over de pratende mondjes, die zijn een beetje raar. En dat Knor nog best lang op zich laat wachten, voor hij in de film te zien is. Maar ach, een varkensoor die daar op let.