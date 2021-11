Jacob en nieuwe vriendin halen uit naar B&B Vol Liefde-dames: ‘Probeerden me onderuit te halen’

B&B Vol Liefde was een tijd lang hét populaire nieuwe programma. Over elke deelnemer was wel iets te doen, en vaak ging het op sociale media over Debby en Jacob. Laatstgenoemde stond bekend om zijn ietwat ongemakkelijke manieren. Maar hij heeft nu wel een vrouw aan de haak geslagen. En zij (en Jacob ook) haalt uit naar haar ‘voorgangers’.

In een soort Boer Zoekt Vrouw-achtige setting, maar dan in Bed & Breakfasts, gingen de B&B-eigenaren op zoek naar liefde. Waar dat bij BZV vaak wel lukt, eindigde hier geen van de singles met een partner. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de kandidaten nog steeds single zijn. Niet een hand vol, maar een land vol, zullen we maar zeggen. Want Jacob heeft inmiddels de liefde gevonden bij de Limburgse Carla.



Ontmoet Bert, Caroline, Debbie, Jacob, Roxanne en Vincent, de zes vrijgezelle B&B eigenaren die deze zomer beginnen aan het liefdesavontuur van hun leven. ❤️ 'B&B Vol Liefde' is vanaf 12 juli elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4. pic.twitter.com/tqTbZuogEy — Blue Circle (@bluecircletv) June 24, 2021

B&B Vol Liefde’s Jacob vindt de liefde

De Telegraaf sprak de tortelduifjes, zo’n twee maanden nadat het programma op tv te zien was. Vrolijk zit het stel voor de camera, schijnbaar te glunderen van de liefde. Want Carla is al een maand in Portugal, bij Jacob. „De dagen vliegen voorbij”, zegt hij dan ook. Sinds 26 augustus is het stel samen, en dat komt alsnog door B&B Vol Liefde. Carla was namelijk ook een deelneemster, maar behoorde niet tot de selectie van de laatste acht dames. „Ik mocht niet zelf kiezen, dus ik kreeg andere dames. Die waren zogenaamd liever, pasten beter bij mij en mijn bed & breakfast”, zegt Jacob, onder het gelach van Carla.

De vier dames die bij hem verbleven, en waarmee dus nogal ongemakkelijke situaties ontstonden, heeft hij niet meer gesproken. Wel heeft hij hen allemaal persoonlijk uitgenodigd om langs te komen. Jacob: „Dan konden we praten over wat er was gebeurd, hoe dat nou kon komen, dat ze zich zo gedragen hebben, of zich eigenlijk misdragen hebben. Maar ik heb het gevoel gekregen dat ze mij de vernietiging in willen helpen.” Volgens Jacob moesten de vrouwen niets van die uitnodiging hebben en reageerden ze met: „Ben je helemaal gek geworden?”

Uithaal naar ‘voorgangers’

Hoe de dames zich gedragen, dat vindt Carla „heel bijzonder”. „Ze kunnen zeggen: ‘Op tv wordt veel geknipt en geplakt’, maar de reacties die je geeft en dingen die je zegt, dat heb je toch echt zelf gezegd. Ik snap daar helemaal niks van.” Ook Jacob doet een duit in het zakje: „We kijken de afleveringen terug en ik zie gewoon dat ze me proberen onderuit te halen. Constant, op allerlei manieren. Ik denk dat hun doel was om hier als heldinnen uit te komen, als hele goede dames die alles beter weten dan ik.” Volgens Jacob is dat „duidelijk niet gelukt”. Maar hun kritiek heeft hij achter zich gelaten, het doet hem niet meer zo veel.

Metro sprak zelf ook enkele oud-deelnemers van B&B Vol Liefde. Zo zei Pascal dat hij „een beetje geschrokken” was van de dingen die Debby zei in de interviewtjes.

