Europa in de fik, vooral bosbranden rond Bordeaux enorm: ‘4000 voetbalvelden’

Zuid-Europa staat flink in brand. Het gaat dan om bosbranden welteverstaan. De grootste vuren laaien vooral in bossen rond Bordeaux in Frankrijk. Maar ook in Spanje en Portugal is van alles aan de hand.

Door de twee grote bosbranden die sinds dinsdag in het Franse zuidwestelijke departement Gironde woeden, is volgens plaatselijke media al bos ter grootte van zo’n 4000 voetbalvelden verloren gegaan. Circa duizend brandweerlieden proberen de branden ten zuidwesten en zuidoosten van Bordeaux onder controle te brengen. Iets wat momenteel nog steeds niet is gelukt.

Schade door bosbranden is fors

De brandweermannen en -vrouwen hebben de steun van zes blusvliegtuigen. Collega’s uit andere delen van Frankrijk zijn te hulp geschoten. De droogte en hoge temperaturen tussen de 35 en 38 graden bemoeilijken het bluswerk. De schade door de bosbranden is volgens de plaatselijke autoriteiten enorm. Verder is nog geen andere schade gemeld. Er zijn geen gewonden te betreuren.

Gisteren werden circa 6000 kampeerders ‘s nachts geëvacueerd vanwege de brand ten zuiden van Arcachon, circa 50 kilometer van Bordeaux. Het is niet bekend of Nederlandse vakantiegangers onder de evacués zijn. Afgelopen nacht moesten in het plaatsje Cazaux, aan het gelijknamige meer, honderd mensen in allerijl vertrekken. De brand daar woedt bij het toeristische strand bekend als Dune du Pilat. Het strand uit voorzorg afgesloten, net als provinciale wegen in de buurt.



Explosive growth of a fire in Landiras en Gironde in south-west France that broke out last night. https://t.co/qMEApFVG3e — XR Cambridge (@xr_cambridge) July 13, 2022

Auto met pech vloog in de fik

De bosbrand in de buurt van de duinen en de kust is volgens plaatselijke media dinsdag veroorzaakt door een auto met pech die in brand vloog. De evacués van de campings zijn opgevangen in een expositiepark en op een parkeerterrein van een supermarkt in La Teste-de-Buch. Ze kunnen niet terug zolang de brandweer geen controle heeft over de vuurzee.

De grootste brand woedt circa 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux bij Landiras. Hier is de oorzaak niet van bekend. Meer dan vijfhonderd bewoners van enkele gehuchten en een dorp in de buurt van Landiras zijn geëvacueerd.

Ook bosbranden in andere landen

Nadat het de vorige maand al raak was bij Berlijn, woeden er nu behalve in Frankrijk ook bosbranden in Spanje en Portugal. De vuurzeeën worden aangewakkerd door een hittegolf en langdurige droogte. In genoemde zijn weeralarmen uitgegeven. De temperaturen liepen er gisteren op tot boven de 45 graden. Ook de komende dagen blijft het heet.



In Portugal woedden gisteravond 27 bosbranden, zei het hoofd van de burgerbescherming tegen lokale media. Onder meer in de bij toeristen populaire Algarve bedreigt het vuur dorpen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Ten noorden van Lissabon woeden eveneens branden. Wegens de rook zijn verschillende snelwegen gesloten. Ruim 2700 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen hulp van 30 blusvliegtuigen en -helikopters.

In het westen van Spanje, op de grens met Portugal, is volgens de autoriteiten zo’n 3500 hectare land in vlammen opgegaan. In het Franse departement Gironde hebben branden al 2700 hectare bos in de as gelegd, vertelde een bestuurder van de regio aan de televisiezender BFMTV. Circa 6000 toeristen zijn er van campings geëvacueerd.

Op het Griekse eiland Samos, in de Egeïsche Zee, brak gisteren eveneens een grote natuurbrand uit. Daar stortte ook een blushelikopter in zee. Volgens Griekse media zou zeker één van de vier bemanningsleden zijn omgekomen.