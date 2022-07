Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Half miljard uit fonds stikstof kabinet, boeren kunnen snel worden uitgekocht

Het kabinet haalt alvast een half miljard euro uit het stikstof-fonds naar voren om plannen van provincies uit te voeren. Zo kunnen de boeren in ons land versneld worden uitgekocht.

Dat meldt minister Christianne van der Wal aan de Tweede Kamer, blijkt uit haar opgestelde brief aan de leden. Een aantal provincies had al plannen ingediend om „de staat van natuur, water en klimaat” te verbeteren. Onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research heeft daar een positief oordeel over gegeven.

Geld stikstof ‘grote stap vooruit’

Van der Wal spreekt van een „grote stap vooruit”. Met een bedrag van 504 miljoen euro kan een aantal stikstofbesparende plannen van de provincies al worden uitgevoerd. De bewindsvrouw had in april gevraagd aan provincies om alvast met plannen te komen, „zodat het wiel gaat draaien”. Zo hoopt ze te voorkomen dat 2022 en 2023 verloren jaren worden. Provincies hebben nog een klein jaar de tijd om met gebiedsplannen te komen en het stikstoffonds moet vanaf 1 januari 2024 in werking zijn.

Het gaat om een brede mix van voorstellen, benadrukt Van der Wal. Er zitten onder meer plannen bij om boeren te „faciliteren” die vrijwillig willen stoppen. Maar er is ook geld gereserveerd „voor meten in de natuur en op het boerenerf, technologie en innovatie”. De voorstellen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van effectiviteit.



Opnieuw zijn er vandaag veel boerenprotest-acties. De onrust en zorgen mogen geuit worden en protesteren mag, maar wel binnen de grenzen van de wet. pic.twitter.com/WOqalS8ZFT — Christianne van der Wal-Zeggelink (@MinisterNenS) June 28, 2022

Er zijn ook plannen ingediend om zogenoemde PAS-melders sneller te legaliseren. Onder het oude beleid kregen deze boerenbedrijven toestemming om zonder vergunning meer stikstof uit te stoten. Ze hoefden alleen een melding te maken. Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 zijn deze melders nu eigenlijk illegaal. Het kabinet wil deze bedrijven graag zekerheid geven en haalt voor deze versnelling 250 miljoen euro uit een potje voor de opkoopregeling.

Boeren (en truckers) protesteren weer

Boeren in ons land komen de laatste weken regelmatig in protest en schreven ook premier Mark Rutte aan. Ook vandaag is het weer raak. Demonstranten veroorzaken sinds 15.00 uur files op meerdere snelwegen. Rijkswaterstaat en de ANWB laten weten dat onder meer op de A1, A50 en A28 actie wordt gevoerd. Vrachtwagens en trekkers rijden langzaam of blokkeren wegen en afritten.

De acties begonnen op de A1 bij Barneveld, de A50 bij Epe en bij de afrit naar Elspeet op de A28 van Zwolle richting Amersfoort, aldus woordvoerders van Rijkswaterstaat en de ANWB. „Op veel plaatsen zien we dat de blokkerende voertuigen heel langzaam hun weg weer vervolgen.” Een woordvoerder van Rijkswaterstaat waarschuwt dat wie de weg op gaat, hinder kan ondervinden van de acties. Hij weet dat de politie ter plaatse is bij de actie op de A50 tussen Vaassen en Epe.

Op de A1 liepen tussen Barneveld en Baarn in beide richtingen vertragingen op tot ruim een uur, maar ruim een kwartier na de start van de actie ziet de ANWB dat de file ook weer afneemt. „Het lijkt erop dat ze weer zijn gaan rijden, maar het duurt een tijd voor de flink opgelopen vertragingen afnemen.”



🇳🇱 Truckers blokkeren de A50 bij Epe als ondersteuning voor de boeren! Opvallend is dat er géén trekkers bij de blokkade betrokken zijn! pic.twitter.com/FEuUtSHhKr — Kees71 (@Kees71234) July 15, 2022

Werk voor boeren een kwartier plat

Naast de blokkades op snelwegen zijn er meerdere kleine acties in het land, zoals voertuigen die stilstaan op N-wegen en rotondes. „We zien op meerdere plekken mensen die op een of andere manier de weg blokkeren”, aldus Rijkswaterstaat.

Boerenactiegroep Agractie riep eerder op Nederland vandaag „een kwartier plat te leggen”. De organisatie vroeg Nederlanders om 15.00 uur het werk voor 15 minuten neer te leggen en zo „solidariteit met de boeren” te tonen. De boeren voeren al weken actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze vrezen dat hun bedrijven hierdoor hard worden geraakt. Met de solidariteitsactie willen de boeren „een krachtig signaal afgeven aan politiek Den Haag”.

Als je sociale media bekijkt, lijkt er aan de oproep tot een korte staking niet echt gehoor gegeven. Dat geldt – ze de tweet hierboven – dan weer niet voor een aantal truckers.