Bram Krikke doet ‘foxwildloopje’ met Peter Gilles en zoon Mark in hilarische video

Massa is Kassa-magnaat Peter Gillis is inmiddels een soort karikatuur in Nederland. Bijna iedereen kent hem wel. Inclusief het bekende loopje van Gilles, dat ook zoon Mark heeft geërfd. Radio-dj Bram Krikke, die wel van een geintje houdt, kon het niet laten om daar een video over te maken.

Peter Gillis is een portret op zich. Met zijn gevleugelde uitspraken, bijzondere relatie met zijn ‘Nicolleke’ en zijn giga-fortuin. Zijn realityserie Massa is Kassa en de avonturen die de familie Gillis daarin beleeft, doet het nog steeds goed bij het kijkerspubliek. En ook bij Metro schrijven we regelmatig over de perikelen op de vele vakantieparken van de Gillisjes.

Bram Krikke maakt filmpje over iconisch loopje

Radio-dj en YouTuber Bram Krikke staat bekend om zijn ironische video’s en acties. Zo maakt hij verschillende online programma’s waarbij hij op sarcastische wijze allerlei mensen interviewt. Ook zijn Instagram-kanaal staat vol met komische foto’s en video’s.

Maar de video die hij gisteravond plaatste deed het wel erg goed. In het filmpje is te zien hoe Krikke, met cowboyhoed, het terrein van vakantiepark Prinsenmeer oploopt. En jawel hoor, daar zijn ze. De grote baas en zoonlief, a.k.a. Peter en Mark Gillis. Met hun iconische loopje, die menig Massa is Kassa-kijker herkent. Krikke presteert het in de video om het waggelende loopje na te bootsen en wandelt met vader en zoon over het vakantiepark. En dat levert uiterst grappig materiaal op.

Lovende reacties op video met Peter en Mark Gillis

Het bericht van Krikke werd veelvoudig geliket en op gereageerd. Menig bekend en onbekende Nederlander vindt de video hilarisch. Onder meer radio-dj Ruud de Wild, zanger Mart Hoogkamer, ‘man van’ en influencer Bas Smit, presentator Victor Brand en cabaretier Claudia de Breij reageerden onder het filmpje. Ook mister-Massa is Kassa himself reageerde nog eventjes. „Je leert snel!! Word er foxwild van”, reageerde Gillis onder het bericht.



