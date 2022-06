Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heren Vandaag Inside keken hoofdschuddend naar Blow Up: ‘Kan Ellie Lust toch doen?’

Het programma Blow Up? Laten we stellen dat de heren van talkshow Vandaag Inside het niet ‘t allerbeste amusementsprogramma vinden… Vooral René van der Gijp niet, dus die moest daar wel even iets over kwijt.

Ja, de mannen van Vandaag Inside moesten op Tweede Pinksterdag gewoon aan de bak. En dus belangwekkende zaken als de nieuwste RTL 4-show Blow Up bespreken. Natuurlijk kwamen er ook serieuze zaken als het grote drama van de 9-jarige Limburgse jongen Gino aan bod. En mocht tafelgast Wim Kieft zijn Schiphol-ellende verkondigen. Voor een trip naar Spanje stond hij meer dan drie uur in rij, mistte hij met zijn vrouw de vlucht en moest toen nogmaals vier uur wachten. „Dan wordt het er niet gezelliger op.”

Dubbelganger vertoond in Vandaag Inside

„Heb jij nou meegedaan aan de ballonnenshow vrijdag René? Dat begreep ik, of was jij dat niet?”, vroeg gespreksleider Wilfred Genee. „Nee joh gek. Nee, dat was ik niet”, reageerde René van der Gijp. Wat Genee bedoelde? Dit:



Hey, doet René van der Gijp mee aan Blow Up? 😂 #blowup pic.twitter.com/xjynER0ktF — Martijn (@martijn053) June 3, 2022

Het blijkt ‘ballonnenman’ Frans, eigenaar van een evenementenbureau, die natuurlijk wel in Blow Up zit (Metro bezocht onlangs de persdag van het programma). Buiten Frans wilde Van der Gijp wel even wat over het niveau van Blow Up en vooral dat van presentatrice Chantal Janzen kwijt. Janzen presenteert de show met ballonkunstenaars samen met Martijn Krabbé. „Kom op hé, die Chantal Janzen, die kan toch wel wat hè?”, vindt ‘Gijp’. Wilfred Genee: „Zeker. Ze kan ook nog zingen, acteren. En Martijn Krabbé kan ook wel wat.” Van der Gijp: „Ze kan toch wel nee zeggen? Dan ga je toch geen ballonnenshow presenteren? Kom op. Ballonnetjes.”

Genee gaf aan dat er toch echt mensen bij elkaar hebben gezeten om Blow Up te bedenken. Johan Derksen daarop, scherp als een mes: „Is dat ballongedoe van SBS6?” Hij had het dus over zijn eigen omroep… Maar nee dus. Derksen weer: „Ik had er niet van opgekeken als het SBS was.” Van der Gijp weet wel een goede vervanger voor Chantal Janzen, een dame – voormalig politiewoordvoerster in Amsterdam en nu tv-maakster – die het wel vaker (heel vaak) in Vandaag Inside moet ontgelden. „Dat kan je toch wel door Ellie Lust laten doen?”

Kwam de kaars nog aan bod? Jawel…

Johan Derksen kwam overigens ook nog met een mooi onderwerp. Alzheimer Nederland heeft namelijk een Voetbal Herinneringen-set uitgebracht. In een boekje en op een kalender staan voetballers en voetbalzaken van weleer, die Alzheimer-patiënten nog herkennen. Een proef bij profclub Willem II met foto’s van oud-voetballers wees dat uit. „Zo werden de hersenen getraind en knapten die mensen wat op”, vond Derksen een mooie constatering.

Wilfred Genee kon het daarop niet laten. We weten allemaal wat hij bedoelt: „Mensen vergeten steeds meer. Ook hoe anekdotes aflopen enzo.” Johan Derksen kopte terug: „Dat is een saillant voorbeeld. Waardoor je volkomen als patiënt ongelukkig aan de schandpaal wordt genageld, terwijl ik er niets van wist.” En zo kwam Vandaag Inside toch nog even uit op ‘de kaars‘.

Wil je Vandaag Inside van Tweede Pinksterdag terugkijken? Dat kan hier.