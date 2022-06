Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

6 slaapkamers in Kopen Zonder Kijken? ‘Officieel een nachtmerrie’

Twee tweelingen, één eenling en een samengestelde vader en moeder. Dat vraagt om ruimte, maar die is er niet. En dus zoeken Volcmar en Marlies naar een nieuw huis met hulp van het Kopen Zonder Kijken-team. De grote wens van het gezin is om de vijf pubers een eigen slaapkamer te geven. Geen eenvoudige klus voor menig makelaar. Sterker nog: met deze wens zijn zij nu officieel de nachtmerrie van het programma.

Toch gaat bouwdeskundige Bob Sikkes van Kopen Zonder Kijken de uitdaging graag aan. „Wat een heerlijke opdracht dit. Ik word er ontzettend blij van. Hartstikke leuke mensen, helemaal geen rare eisen, alleen veel slaapkamers nodig. Het gaat dus om ruimte.”

Kopen Zonder Kijken

Alle vijf kinderen een eigen kamer geven is een moeilijke taak, zeker met een budget van 575.000 euro in een overspannen huizenmarkt. Als makelaar Alex van Keulen verschillende huizen bekijkt, wordt het voor de kijkers duidelijk: dit gaat een onmogelijke opgave worden. Maar dan is er goed nieuws te melden. Het koophuis van Marlies blijkt een halve ton meer waard, wanneer ze het laten taxeren. En met dat extra budget weet het koppel dan toch hun droomhuis te kopen in Bergschenhoek.

Maar voordat het zover is, moeten er nog twee extra slaapkamers gerealiseerd worden in het huis. Met 40.000 euro gaat bouwkundige Bob aan de slag en realiseert hij niet alleen de gedroomde extra slaapkamers, maar ook een nieuwe keuken. En alsof dat nog niet alles is, verrast hij het gezin bovendien met een extra badkamer op de zolderverdieping. Daar zijn Marlies en Volcmar ontzettend blij mee. „Dat is echt heel erg luxe. Scheelt weer filevorming in de ochtend”, aldus het grijnzende koppel.

Gunfactor

Volcmar vind het nog moeilijk om alles te bevatten. De kersverse huiseigenaar kan zijn tranen dan ook niet inhouden. Dat hij zo’n mooi huis heeft gekocht, vindt hij „echt supergaaf”.

Dat de twee een duidelijke gunfactor hebben, blijkt ook wel uit de reacties van de kijkers van het programma. „Word best blij van zulke positieve en realistische mensen. Zo kan het dus ook. Het komt vast helemaal goed!”, klinkt het op Twitter. „Het is een leuk stel dat het beste wil voor hun kinderen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De bingo kaart kan de prullenbak in vandaag. Wat een verademing: Deze mensen zijn zo relaxed, zo tevreden, zo sympathiek en zo blij met alles. Die gun je gewoon dit top huis!#kopenzonderkijken — Marianne R.💙💛🌻 (@montflor) June 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat leuk zeg, ze vinden alle mogelijke huizen en wijken leuk…. Wat een verademing dit stel!#kopenzonderkijken — Dreamer (@MCnotHamm3r) June 6, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanavond liever geen azijnzeikerds over hun budget en eigen kamers voor de kinderen. Het is een leuk stel dat het beste wil voor hun kinderen. #kopenzonderkijken — Jerry (@jerry_pique) June 6, 2022

Bekijk de vierde aflevering van Kopen Zonder Kijken hier terug.