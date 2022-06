Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verslagenheid en zee van bloemen bij huis Gino in Maastricht

Veel belangstellenden zijn afgereisd naar de ouderlijke woning van Gino in Maastricht. Daar liggen veel bloemen en knuffels, maar er heerst vooral grote verslagenheid. Onlangs bleek dat het 9-jarige jongetje, dat al een tijd vermist was, overleden is. Mensen komen naar het huis aan de Gildenweg om hun steun te betuigen.

Een buurvrouw heeft een tent gezet over de vele knuffels en bloemen, om te voorkomen dat alles nat wordt van de regen. Ook buurtbewoners zijn aanwezig, zij wisselen herinneringen uit aan het 9-jarige jongetje. Een buurvrouw die niet bij haar naam genoemd wil worden vertelt dat zij het jongetje geboren heeft zien worden. „Ik verschoonde zijn eerste luier”, zegt ze. „Ik ben er kapot van.”

Een andere buurvrouw vertelt dat Gino heel bang en timide was. Zo zouden andere kinderen in de buurt hem soms slaan. „Zelf deed hij geen vlieg kwaad. Hij was bang in het donker.”

Gino logeerde sinds een week bij een oudere zus in Kerkrade, omdat zijn moeder in Maastricht ziek is en hij daar niet kon blijven. „Toen hij vertrok heeft hij me nog geknuffeld”, zegt een buurvrouw. „Ik ben over een weekje terug, zei hij toen. Niet dus!” Een man en vrouw leggen een bloemetje neer. „Het voelt leeg als je hier staat”, zegt hij somber.

Verdachte in zaak Gino eerder veroordeeld voor kindermisbruik

De verdachte van betrokkenheid bij de dood van Gino, Donny M., is eerder veroordeeld voor kindermisbruik. In 2017 veroordeelde de rechtbank in Maastricht de toen 17-jarige M. voor het bedreigen en mishandelen van twee jongens en het misbruik van zeker één van hen. Hij kreeg drie jaar voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting. Daarnaast kreeg hij bijna vijf maanden jeugddetentie en een klinische behandeling bij een instelling in Eindhoven voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren tot 23 jaar.

Dat zou zijn gebeurd op 28 juni 2017. Advocaat van één van de slachtoffers Phil Boonen bevestigde berichtgeving gisteren hierover van nieuwssite 1Limburg.

De inmiddels 22-jarige man uit Geleen wordt morgen of woensdag voorgeleid voor de rechter commissaris in Maastricht. Justitie verdenkt hem van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino.