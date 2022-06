Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Advies aan kabinet: ‘Bereid Groningen voor op heropening gasveld’

Het kabinet moet Groningen voorbereiden op een heropening van het Groningse gasveld. Dat is een deel van het advies van de Mijnraad aan het kabinet, schrijft De Telegraaf. Naast het heropenen van het gasveld, moeten onze gasbergingen met spoed niet voor 80, maar de volle 100 procent gevuld worden. Het advies van de Mijnraad, een bij wet ingestelde en onafhankelijke groep energiedeskundigen, is alarmerend.

Dat advies doen de deskundigen vanwege de grote onzekerheid op de gasmarkt door de Oekraïne-oorlog. Klimaatminister Rob Jetten en staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief houden tot op heden echter vol dat het Groningenveld ook dit jaar ‘op een waakvlam’ blijft staan. In 2023 of 2024 moet het gasveld dan definitief dicht.

Groningers zelf zijn echter niet zo’n fan van extra gas uit hun provincie. Sterker nog: dat kunnen we vergeten, meldden de provincie Groningen, meerdere Groningse gemeenten, de Veiligheidsregio Groningen en lokale waterschappen onlangs.

De Mijnraad bestaat uit onder meer hoogleraren van meerdere universiteiten. Zij waarschuwen nu al voor de tweede keer in enkele maanden tijd voor een tekort aan gas. Dat is opvallend, omdat vanuit het kabinet sussende woorden klinken over leveringszekerheid. De experts constateren juist dat er onvoldoende zekerheid is, net als werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland die hun zorgen recent uitten.

Volgens de Mijnraad zijn de nieuwste kabinetsplannen met noodmaatregelen onvoldoende om een winter in de kou te kunnen voorkomen. Zo zet Nederland bijvoorbeeld in op extra aanvoer van vloeibaar gas (lng). „Het is niet zeker of het aantrekken van lng-import al het Russische gas kan vervangen”, staat in het advies. Daarin roepen de deskundigen op om Groningen voor te bereiden op heropening. „De inzet van het Groningenveld voor het vullen van de opslagen en als noodmaatregel is in de ogen van de Mijnraad een reële optie om in beschouwing te nemen en voor te bereiden.”

Mogelijke scenario’s met ‘maatschappelijke ontwrichting’

In het advies staat niet alleen dat het kabinet Groningen moet voorbereiden op het heropenen van het gasveld. Ook schetst de Mijnraad scenario’s die niet alleen die provincie raken, maar ook bijvoorbeeld grootverbruikers. Bijvoorbeeld de industrie en het mkb worden dan verplicht afgeschakeld. Dat levert volgens de Mijnraad grote economische schade en zelfs ’maatschappelijke ontwrichting’ op.

Daarom moet het kabinet volgens de raad de bevolking voorbereiden op „de meest extreme, moeilijk denkbare scenario’s”. Dat gebeurt nu al bij bijvoorbeeld waterveiligheid. Nederland moet zich „nu in korte tijd beraden op de mogelijke strategieën en maatregelen ter voorbereiding op een mogelijke gascrisis door het verder wegvallen van Russisch gas”, staat in het advies.