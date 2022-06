Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vijftig vluchten per dag geannuleerd: ‘rust’ keert terug op Schiphol

Het is vanochtend rustiger op Schiphol dan de afgelopen dagen, meldt een woordvoerster van de luchthaven. „Het is niet rustig op dit moment, maar wel rustiger dan de afgelopen dagen. Het loopt allemaal goed door”, zegt zij.

Schiphol verwacht vandaag geen piekdag. Gisteren kwamen veel mensen nog terug, of vertrokken juist, vanwege het lange pinksterweekend. KLM kondigde vrijdag aan in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag te annuleren om de situatie beheersbaar te houden.

Schiphol kampt al wekenlang met personeelstekorten, onder meer bij de beveiliging en bij de afhandelaars. Dit leidt ertoe dat passagiers lang in rijen moeten staan. Op sociale media duiken de afgelopen weken veel klachten op, waarbij urenlange rijen eerder regel dan uitzondering lijken te zijn.



Als het aan mij ligt is dit mijn allerlaatste keer op #Schiphol. Schande om reizigers letterlijk in de kou en in de regen te laten staan voor de security pic.twitter.com/MUB1JbgPb6 — Bert Jan Lietaert Peerbolte 💉 (@ljlp) May 29, 2022



This is Amsterdam Schiphol airport. Isn't it incredible the way EVERY airport in the Western World has a shortage of staff? Or maybe it is being done on purpose to stop people travelling.. pic.twitter.com/GaNVz6Lg01 — Peter Niblett (@Peteuk001) May 31, 2022



Ook afgelopen weekend ging het wederom mis op Schiphol. Zaterdag strandden veel passagiers van luchtmaatschappij KLM ergens in Europa. Inmiddels zijn alle passagiers echter óf op hun bestemming, óf ze zijn omgeboekt naar een andere vlucht.

Dat passagiers zijn omgeboekt, betekent dat ze op een later moment alsnog kunnen vliegen naar de juiste plek van bestemming. Hoeveel passagiers inmiddels op bestemming zijn en hoeveel er nog moeten vliegen, is niet bekend.

Lege KLM-vliegtuigen

Waar veel reizigers raar van opkeken, is dat KLM zaterdag met lege vliegtuigen vloog. De luchtvaartmaatschappij zag zich dit weekend namelijk gedwongen de vluchten te schrappen van passagiers in 42 vliegtuigen. Maar die vliegtuigen vlogen leeg naar Schiphol vanuit Europese bestemmingen. Volgens KLM was de maatregel nodig omdat er sprake was van ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud. Dat zorgde zaterdag voor een domino-effect en voor verstoringen, liet de luchthaven eerder weten.

Kom niet eerder dan vier uur van te voren

Om te voorkomen dat de drukte uit de hand loopt, mogen reizigers alleen de vertrekhallen in als hun vlucht binnen vier uur vertrekt. Wie de vertrekhal in komt lopen, wordt daarom gevraagd hoe laat zijn of haar vlucht gaat. De meeste reizigers kunnen gewoon doorlopen, maar niet iedereen. Enkele tientallen mensen moesten de laatste tijd dan ook buiten wachten omdat ze nog niet naar binnen mochten.

Alhoewel er inmiddels een actieplan ligt om de problemen op Schiphol tegen te gaan én er een akkoord is met vakbonden om personeel toeslagen te geven op drukke momenten, lijkt de chaos voorlopig nog niet opgelost.