Ballonkunst zoals je het nog nooit gezien hebt in gloednieuw programma Blow Up: ‘Het is wonderlijk’

Voor het eerst in de wereldwijde televisiegeschiedenis schitteren ballonartiesten in een entertainment-programma. De eer is aan RTL 4. De zender verrast kijkers vanaf vandaag wekelijks met ‘prachtige, ingewikkelde en opzienbarende ballonkunstwerken’. In de familieshow Blow Up gaan Nederlandse ballonartiesten de strijd met elkaar aan: wie is de beste ballonartiest?

Studiohoge dieren, hele werelden en high-fashion creaties, allemaal gemaakt van ballonnen. Daar worden we bij Metro wel nieuwsgierig van. Daarom ging we langs bij het persevenement en activatie van Blow Up. In het Utrechtse Hoog Catharijne stonden presentatoren Chantal Janzen, Martijn Krabbé en vast jurylid van het programma Guido Verhoef deze week klaar om de aftrap van het nieuwe ballonkunst-programma te vieren.

🎈 Ballonkunst zoals je nog nooit eerder gezien hebt Onder leiding van presentatoren Chantal Janzen en Martijn Krabbé gaan ballonkunstenaar-teams met elkaar de strijd aan. Elke week krijgen de teams spectaculaire opdrachten die ze binnen een bepaalde tijd moeten voltooien. De wereldwijd bekende ballonartiest Guido Verhoef beoordeelt de kandidaten elke week samen met een gastjurylid. Wie wint het eerste seizoen van Blow Up?

Ballonkunst op tv

Dat is waar het allemaal om draait: de ballonartiesten die met elkaar de strijd aangaan om de titel ‘beste ballonartiest’. En het is moeilijker dan je denkt om een creatie te maken van een paar ballonnen. In Hoog Catharijne hebben de deelnemers een aantal creaties alvast meegenomen om te laten zien wat ze vanaf vandaag in petto hebben tijdens het programma.

„We zijn hier voor iets feestelijks, dat zie je al. Want als je ballonnen zegt, zeg je feest!” Zo trappen Janzen en Krabbé het persmoment af, in een vol winkelcentrum. Je zou het niet zeggen, maar er hingen papegaaien, een bijna levensgrote olifant (die overigens erg opviel en veel bekijks trok) en een motor waar zelfs op gezeten kan worden. Chantal Janzen probeert het even uit: „Weet je het zeker?”, vraagt Krabbé. „Chantal kan het doen maar ik ga het niet proberen.”

‘Er gaat een wereld voor je open’

Blow Up is een primeur, liet RTL 4 al weten, maar ook Krabbé legt er de nadruk op: „Het is het eerste wereldwijde programma over ‘balloonart’.” Janzen gooit er meteen nóg iets feestelijkers bovenop: „Mag ik gelijk vertellen dat het programma al verkocht is aan Australië?” En een luid applaus volgt. „Maar daar krijgen wij helemaal niks van”, lacht Janzen daarop.

Guido Verhoef, het vaste jurylid in Blow Up vergezelt de twee presentatoren. „Hij is niet zomaar jurylid. Wat ben je wel niet allemaal”, vragen Janzen en Krabbé aan Verhoef. „Ik ben ballonexpert, klaar”, lacht Verhoef. De presentatoren wijzen naar letterlijke ‘elephant in the room’, een van ballon gemaakte olifant. „Deze hebben we samen met de kandidaten van Blow Up gemaakt”, legt Verhoef uit. Er zijn maar liefst twee volle dagen nodig geweest om aan de olifant te werken.

‘Het is wonderlijk’

„Voor Guido en de kandidaten is dit allemaal heel normaal, maar voor ons en voor iedereen die het programma gaat kijken, gaat een wereld open”, benadrukt Janzen. „Wist iemand dat dit mogelijk was met ballonnen?” Alleen vingers van de kandidaten gaan omhoog. „Ik dacht: je kunt teckels vouwen, of een clown op een kinderverjaardag, maar zelfs dat lukte ons niet”, lachen de presentatoren. „In dit programma ga je zien wat er allemaal mogelijk is met ballonnen. Het is wonderlijk.”

‘Blow Up’ zie je vanaf vandaag elke vrijdag om 20.00 bij RTL 4.