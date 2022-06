Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen blikt terug op mediastorm: ‘Ik ben de held van smakeloos Nederland’

Johan Derksen reageert, meer dan een maand na het veelbesproken kaarsenverhaal, op alle commotie rondom zijn uitspraken. Hij wijt de mediastorm voornamelijk aan de „woke-cultuur”, „linkse vrouwen” en „vertrutting” van de nieuwe generatie. En volgens hem vertolkt zijn programma Vandaag Inside de „stem van stille meerderheid”.

De mediastorm rondom Derksen is inmiddels weer gaan liggen. Anderhalve maand geleden kreeg de talkshowman in één klap zo’n beetje heel Nederland over zich heen vanwege zijn controversiële kaarsenverhaal. Inmiddels geeft hij op zijn oude vertrouwde VI-stoel gewoon weer zijn ongecensureerde mening over van alles en nog wat. En vond hij het klaarblijkelijk tijd om tegenover onze zuiderburen terug te blikken op alle ophef.

Johan Derksen wijt mediastorm aan woke cultuur

Tegen het Belgische Humo laat hij zich uit, op zijn eigen ‘Derksense’ manier. Hij legt in het interview uit dat hij zijn ‘jeugdzonde’ opbiechtte omdat er zoveel beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag klonken. „Ik denk dat iedereen dat soort avonturen heeft beleefd waar je later van denkt: niet zo netjes.” Derksen ergerde zich aan het feit dat aan de talkshowtafels de gasten overal schande van spraken. „Toen dacht ik: hebben al die schijnheilige mensen die zo graag willen deugen dan zelf nooit een misstap begaan?” Zijn kaarsenverhaal vertelde hij, naar eigen zeggen, niet helemaal op de juiste manier en toen hij, in de volgende VI-uitzending, dit wilde rechtzetten, was het kwaad al geschied. „Op slag voelde de hele woke-gemeenschap zich gekwetst.”

Die woke-cultuur blijft Derksen aanhalen in het interview. „Ik laat me niet souffleren door een paar linkse dames van de woke gemeenschap. Ik dénk er nog niet aan. Voor mijn doen ben ik redelijk door het stof gegaan.” En ook de kritiek vanuit andere talkshows en zijn opgestoken middelvinger komen ter sprake. „Dat was voor al die dames aan de talkshowtafels die veertien dagen gekwetst waren geweest. Ik wilde hun mijn minachting tonen, op mijn manier. Soms moet je onfatsoenlijk zijn om duidelijk te zijn.”

Vandaag Inside vertolkt ‘stille meerderheid’

Derksen is niet van plan om vaker op zijn tong te bijten. Volgens hem kwam de mediarel voornamelijk door de veranderende tijdgeest. „Mijn generatie is veel ruimdenkender dan de huidige, waarin de vertrutting alomtegenwoordig is”, stelt hij. Volgens hem zijn burgers tegenwoordig te snel gekwetst en met Vandaag Inside probeert hij zich daartegen te verzetten. Hij vertolkt „de stem van de stille meerderheid” en daarbij prijst hij VI. „Ik ben de held van smakeloos Nederland. Eindelijk een programma waar ze zeggen hoe het daadwerkelijk is.”