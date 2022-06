Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel bijval voor Johan Derksen, na betoog beleid asielzoekers Denemarken

De ene week is de andere niet voor Johan Derksen in talkshow Vandaag Inside. Dan wordt hij verguisd en vooral gecanceld na een verkrachtingsverhaal met een kaars, maar gisteravond volgden schouderklopjes. De reden: Johan Derksen vindt dat Nederland een beleid rond asielzoekers moet voeren zoals Denemarken dat doet.

Waar Johan Derksen het over had? Over het Deense parlement dat een wet heeft aangenomen die het mogelijk maakt asielzoekers op te vangen buiten Europa. Denemarken zegt al te praten met meerdere landen waar asielzoekerscentra gevestigd kunnen worden.

EU-lidstaat Denemarken voerde al een streng asielbeleid en scherpt dat nu nog verder aan. Migranten die zich melden aan de grens, kunnen straks naar een locatie buiten Europa worden gevlogen. Als hun asielaanvraag daar wordt goedgekeurd, krijgen ze het recht om in dat gastland te blijven. Een verblijf in Denemarken behoort dan nog steeds niet tot de mogelijkheden. Mensen uit een – vanuit Deens oogpunt – veilig land, maken sowieso geen kans op asiel. Mag je wel Denemarken in, dan moet je weer weg als het in je eigen land veilig is.

Johan Derksen ziet Nederland volstromen

„Joost Eerdmans van JA idealiseerde het Deense model over asielzoekers vanmorgen in de krant, maar het is echt een model om naar te kijken”, begon Johan Derksen zijn betoog. „Je kunt niet zeggen dat Denemarken een onbeschaafd asociaal land is. Alle mensensmokkelaars in de wereld weten dat Nederland een zoete inval is. Die sluizen alle asielzoekers als zij hun geld gebeurd hebben richting Nederland. Naar Denemarken hoef je niet te komen, daar maak je geen kans. In Engeland ook niet, dan word je naar Rwanda gestuurd. Wij vragen er met onze houding om dat alles hier naar toe komt. Nu willen we weer twee hele grote asielopvangplaatsen voor vierduizend mensen. Dat stroomt zomaar vol, het stroomt werkelijk binnen.”



RETWEET als je kijkt naar Vandaag Inside! 🤩🤩#vandaaginside pic.twitter.com/cBg48rfsxD — Vandaag Inside (@vandaaginside) June 9, 2022

„Ik ben niet asociaal hoor”, vulde Johan Derksen zichzelf aan. „Mensen die in oorlogsproblemen zijn moeten we helpen, hoor. Maar wij kunnen niet het geweten zijn dat we voor heel Afrika en Azië de problemen oplossen.” Wilfred Genee kwam vervolgens met een opvallend cijfer: „Het aantal asielzoekers in Denemarken per jaar, hebben wij in twee weken. Dat verschil is nogal groot.”

‘Baas in eigen land’

Tafelgaste Hélène Hendriks had nog wel een aansluitende en logische opmerking: „Dan is het dus eigenlijk ieder voor zich. Je verplaatst dan het probleem. Waar moeten asielzoekers dan naartoe? Als iedereen zo gaat denken…” Johan Derksen: „Ja, maar je bent wel baas in eigen land.”

Veel kijkers vielen Johan Derksen op sociale media bij en zijn het eens met zijn betoog over de asielzoekers. „Zo’n Johan Derksen moet onmiddellijk de politiek in”, twittert iemand. „Op naar 25 zetels!” Hieronder zie je nog meer reacties, zoals van ‘Andere Waarheid’. Eigenlijk spreekt niemand Derksen tegen, maar het blijft natuurlijk wel Twitter.



#vandaaginside JOHAN DERKSEN FOR PRESEDENT! zo snel mogelijk het deense model voor asielzoekers instellen hier. Want @MinPres maakt een zooitje van zijn gave landje! — Nelom2021 (@nelom2020) June 9, 2022



Geweldig dat johan derksen zich heeft uitgesproken over gigantische asielzoekers die elke week hier binnen wandelen,zouden meer mensen in de media moeten doen.85%maakt gebruik van een uitkering,dat blijft niet goed gaan in nederland. — Jeanette (@Pluisje55) June 9, 2022



#vandaaginside #johanderksen Johan het is nog erger; vanwege 400K openstaande vacatures zijn er plannen om opnieuw arbeidsmigranten uit Noord-Afrika te halen die ook allemaal gehuisvest moeten worden! Dit terwijl 200K werklozen in de sociale hangmat blijft liggen. Bizar toch! pic.twitter.com/jXVehh3KF4 — Andere waarheid (@BerendBootje) June 10, 2022



Iedereen doet ineens zo lyrisch over #johanderksen maar wat hij bij #vandaaginside zei over het Deense model, is het idee van @thierrybaudet die dit al jaren geleden zei tegen @LodewijkA in de @2eKamertweets https://t.co/1CTXEWfqLr#fvd — ⵎⵓⵙⵜⴰⴼⴰ #Amazigh ⵣ 🇳🇱🆓️ (@mustapha_muh) June 9, 2022



@SigridKaag Johan Derksen was ook vanavond lekker op stoom: we moeten kiezen voor het Deense model. Denemarken krijgt in een jaar nu net zoveel asielzoekers als wij in 2 weken. Ik ben helemaal voor! https://t.co/S4OW3jzvFs — Pim B (@PimB4) June 9, 2022



Johan Derksen voor presendent #vandaaginside — Sebastiaan (@Sebasti00393395) June 9, 2022



#vandaaginside #Johanderksen zegt wat het volk denkt I love him — Anita 🇳🇱🇸🇷 (@ManischHappy) June 9, 2022



Wat loopt Johan Derksen constant te schreeuwen vanavond in #vandaaginside beetje irri — MediaMan (@MediaManNL) June 9, 2022



Johan Derksen is trending en het is gewoon een keer om een positieve reden?

wonderen zijn dus echt de wereld nog niet uit — JelleBetten02 (@JtheGreatest0) June 9, 2022

