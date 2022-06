Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside-gast Raymond Mens bedreigd na mening over stikstof-plan

Politicoloog en VVD-strateeg Raymond Mens heeft bedreigingen ontvangen na zijn optreden in het programma Vandaag Inside van gisteravond. Mens gaf simpelweg zijn mening over de plannen rond stikstof. Maar blijkbaar vinden mensen dat dat niet mag en vinden zij dat een reden om de VI-gast de huid vol te schelden.

Raymond Mens vertelde in de talkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen dat hij vóór de stikstofplannen van het kabinet is. Hij suggereerde dat er ook andere opties zijn dan vlees eten. Mens gaf aan tegen grote stallen bomvol dieren te zijn. „Je kunt ook biologisch boeren.”

Bedreigen Raymond Mens en ook een uitnodiging

Veel mensen zullen het niet met Raymond Mens eens zijn. Zeker de boeren niet, die vrijdagavond ook al de direct betrokken minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal thuis opzochten. Maar bij het ‘niet eens zijn’ hoort volgens velen in deze tijd ook bedreigen. „Na de uitzending van #vandaaginside regent het scheldkanonnades en bedreigingen – ik zal jullie de details besparen”, laat Raymond Mens weten op Twitter. Er zaten echter ook positieve reacties tussen: „Een jonge boer uit een familiebedrijf die mij uitnodigt voor een goed gesprek op de boerderij. Daar ben ik altijd voor in, dus de afspraak wordt gemaakt.”



Na de uitzending van #vandaaginside regent het scheldkanonnades en bedreigingen – ik zal jullie de details besparen. Maar ook: een jonge boer uit een familiebedrijf die mij uitnodigt voor een goed gesprek op de boerderij. Daar ben ik altijd voor in, dus de afspraak wordt gemaakt. — Raymond Mens (@raymondmens) June 14, 2022

Een week vol dreigementen

Het zijn niet de eerste dreigementen die deze week werden geuit aan bekende personen in de media. Özcan Akyol liet eergisteren via sociale media weten „al bijna twee dagen racistische berichten, doodsbedreigingen en allerlei andere vormen van intimidatie” naar aanleiding van een kritische column over omroep Ongehoord Nederland. Eerder moest Akyol al de uitzendingen van zijn programma Onze Man in Deventer op een andere locatie doen, vanwege ernstige bedreigingen.

Viroloog Marion Koopmans mag morgen niet te gast zijn in de uitzending van het programma Opium op Oerol vanwege een „veiligheidsrisico”. AVROTROS zegt haar veiligheid niet te kunnen garanderen. Over de aard van de dreigingen doen AVROTROS en de politie geen uitspraken.

Terug naar Raymond Mens, die ook wat vrolijks over Vandaag Inside te melden had. Hij had zijn oma („een Johan Derksen-fan”) namelijk mee naar de tv-studio genomen. En die genoot volop.



Als ik mijn oma één woord vaak heb horen zeggen, dan is het wel 'enig' – zo ook in de wandelgangen bij @vandaaginside. https://t.co/RdM5iA7weH — Raymond Mens (@raymondmens) June 14, 2022

