VI-mannen fileren Thom Hoffman die ‘neerkijkt’ op Vandaag Inside: ‘Wie is hij dan?’

Nadat Vandaag Inside weer op de buis terugkeerde, werd er veel met modder gegooid. De VI-mannen laten de kans niet aan zich voorbij gaan om hun zegje te doen over bepaalde mensen. Zeker als deze mensen zich de afgelopen tijd tegen VI uitspraken. Dit keer is acteur Thom Hoffman aan de beurt en ook Eva Jinek krijgt het ook wederom te verduren.

Al snel gaat het in de uitzending, na een gesprek over voetbal, over acteur Thom Hoffman. De VI-heren halen de uitzending van Beau van vrijdagavond aan waarin Hoffman Vandaag Inside neerhaalde. Johan Derksen heeft zich er naar eigen zeggen ermee „vermaakt”.



Vandaag inside Het wordt steeds armzaliger

Thom Hoffman niet te spreken over Vandaag Inside

In de uitzending van Beau was Hoffman nou niet bepaald positief over de VI-heren. Eva Jinek vertelde daar aan tafel over de commotie die de afgelopen tijd rond haar en Vandaag Inside ontstond. Zo zou zij in haar programma hebben opgeroepen tot een adverteerders en kijkersboycot, iets dat ze bij Beau nuanceerde. Daarna klonk vorige week in de uitzending van Vandaag Inside het gerucht dat Jinek er behoorlijk tevreden mee was dat zij ‘Vandaag Inside van de buis kregen’. Ook dat verhaal ontkent Jinek.

Thom Hoffman reageerde op de VI-beschuldigingen en is niet bepaald fan. „Kappen met die onzin, met dat geschreeuw, dat beschuldigen en dat roepen en ruwe woorden. Het was een voetbalprogramma. Hun denkraam is bepaald door vier hoekvlaggen en twee goals. Die moeten zich niet met de dagelijkse actualiteit bezighouden. Met de autoriteit die ze beweren te hebben.”

Johan Derksen begint weer over Eva Jinek

Daarna is het tijd voor de VI-gezichten om de bal terug te kaatsten naar Hoffman. „Walgelijk” noemt Derksen het en de manier waarop Hoffman neerkijkt op de voetbalwereld. „Wie is hij dan? Een Jan Lul-acteur die nog nooit in een fatsoenlijke film gezeten heeft.” Waarna Wilfred Genee een film van Hoffman opnoemt die hij wel goed vond.



En daarna gaat Derksen nog even verder over „die schijnheilige Jinek”. Hij vertelt dat hij een naar gevoel aan de Jinek-affaire heeft overgehouden. Waarbij hij doelt op de woorden die Jinek nu wel of niet over Vandaag Inside sprak. Volgens Derksen heeft Jinek, na de uitzending, hem volledig in paniek twee keer gebeld. Ook belde ze Wilfred Genee op. Jinek ontkent nu dat zij iets onaardigs gezegd heeft. „Dat vind ik dan laf voor de grote Jinek. Ze moet eens een grote meid zijn die tegen een tikkie kan.”

VI-mannen nemen fragment Hoffman op de hak

Daarna wordt opnieuw het fragment met Hoffman aangehaald. Waarin hij zegt dat hij het niet oké vindt dat Vandaag Inside weer op de televisie is. „En alweer anderhalf miljoen kijkers heeft.” Daarna lachen de VI-studio en de presentatoren om de woorden van Hoffman. „Die man is werkelijk niet goed bij zijn hoofd”, lacht René van der Gijp.



Later in de uitzending wordt het fragment van Hoffman vaker aangehaald en behoorlijk op de hak genomen.

