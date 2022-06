Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van Gennip wil Franse en Spaanse werklozen naar Nederland halen (en daar vinden velen iets van)

Bedrijven die kampen met een tekort aan arbeidskrachten kunnen ook overwegen meer Franse en Spaanse jongeren in dienst te nemen. Dat oppert minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. Op sociale media wordt volop op het idee om buitenlandse werknemers naar Nederland te halen gereageerd. Vaak woedend.

Minister van Gennip opperde haar plan vanmorgen een interview met het Algemeen Dagblad. Maar de bewindsvrouw voelt ook „een grote verantwoordelijkheid voor de één miljoen Nederlanders die nog aan de kant staan”. In Nederland komen werkgevers in tal van sectoren momenteel moeilijk aan personeel.

‘Er zijn genoeg Franse en Spaanse arbeidskrachten’

In Europa zijn echter genoeg beschikbare arbeidskrachten te vinden, stelt minister Van Gennip. „Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de horeca of de tuinbouw te laten werken. Er werken nu al Spaanse jongeren hier in cafés en restaurants.” Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verduidelijkt overigens dat hier geen beleid wordt gemaakt. Het kabinet gaat het ‘halen’ van Franse en Spaanse arbeidsmigranten ook niet proactief faciliteren.

„Maar als wij als één Europa willen functioneren, moeten wij ons ook zorgen maken over de jeugdwerkloosheid in andere Europese landen”, zegt Van Gennip. Ze heeft jarenlang zelf in Frankrijk gewerkt. „Mensen binnen Europa mogen hier gewoon komen”, benadrukt ze. Momenteel komen arbeidsmigranten in Nederland vooral uit Oost-Europese landen als Polen.

Veel te doen om arbeidsmigranten, ook nu weer

Over de omgang met arbeidsmigranten is al jaren, en vooral recent, veel te doen. Ook de Arbeidsinspectie sloeg laatst alarm en vroeg om een stop op arbeidsmigratie. Maar zo simpel is dat niet, zegt Van Gennip. „Onze economie draait dus ook voor een fors deel op arbeidsmigranten.” Wel verzet de bewindsvrouw zich, mede op aandringen van de Tweede Kamer, tegen een Brussels plan om arbeidsmigranten uit Noord-Afrika naar Europa te halen.

De reacties op het plan over Franse en Spaanse jongeren zijn vanmorgen talrijk. Zo vindt PVV’er Geert Wilders het idee maar niks. Zijn haast te verwachte reactie kwam dan ook snel:



Dus dat is wat het kabinet wil: de Nederlandse boeren eruit en de Algerijnen en Marokkanen uit Frankrijk erin. #nieuweverkiezingen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 14, 2022

Wilders deelt meer: „Het wordt steeds gekker. De ene dag moeten de boeren kapot, de andere dag komen er mega asielzoekerscentra bij en vandaag gaan we Franse werklozen uit de gevaarlijke banlieues hierheen halen. Nederland moet per se kapot.”

Meer woede om Van Gennip in de Tweede Kamer

Er heerst meer woede in de Tweede Kamer, waarbij tegenwoordig niet meer wordt gewacht op een debat. Op Twitter gaan de meningen meteen rond, zoals vandaag bijvoorbeeld door Forum voor Democratie, JA21 en BVNL (van Wybren van Haga). Laatstgenoemde heeft overigens wel een debat ‘over het rariteitenkabinet’ aangevraagd.



Zojuist heeft @BVNLNederland twee debatten aangevraagd over het ‘beleid’ van dit rariteitenkabinet: uit de @telegraaf over de #opvangcrisis en uit @ADnl over het naar Nederland halen van Franse probleemjongeren. Teken onze petitie: rem op #bevolkingsgroei https://t.co/AkO3fFzYEd pic.twitter.com/i52O0adxgl — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) June 14, 2022

Enkele andere reacties, niet uit de Tweede Kamer, op een rij.



Wereldvreemde @karienvangennip haalt liever EU burgers dan problematische Marokkanen, Algerijnen enzo naar NL. Dus gaat ze putten uit de Franse banlieues. Daarmee haalt ze nog steeds die Marokkanen en Algerijnen binnen, maar dan nog met een track record van probleemgedrag. — Armin van Hengel (@arminvanhengel) June 14, 2022



Het is niet bepaald zonder reden dat deze gasten werkloos en kansloos zijn… En Franse werkloze jongeren die in Nederland in de horeca gaan werken…

Hoe zal dat verlopen denk je?#Franse #Frankrijk van Gennip — Ivar Mol (@IvarMol) June 14, 2022



Wie zet Karien van Gennip even af in een Franse banlieue? Als je in de hoofdstad van Frankrijk maar eigenlijk in een heleboel Franse steden één verkeerde afslag nemen dan kom je in een wijk waar het nog maar de vraag is of je er levend uitkomt. Deze lui willen ze naar hier halen. — Marcus Pluijm 🏛 🚜 ☢️ 🇮🇱 📵 (@MarcusPluijm) June 14, 2022



Ik houd wel van mensen die out of the box denken.

Maar waarom moeten we altijd groeien?

Als er geen mensen zijn, kunnen we dan bepaalde banen/sectoren niet saneren?

1/2 Minister wil jonge arbeidsmigranten uit Franse banlieues halen – https://t.co/4jzbqxWG7Z — Danny (@DannyFietst) June 14, 2022



De afstand van politici tot de bevolking wordt weer eens duidelijk gemaakt via onderstaand idee. Minister wil jonge arbeidsmigranten uit Franse banlieues halen https://t.co/FUFNjq2GzF via @NOS — Giselle (@GewoonGiselle) June 14, 2022



Franse, criminele, jongeren uit Frankrijk en Spanje naar Nederlsnd halen om te werken in de horeca (niet komen met uw rolex om) en tuinbouw (wat is het verschil tussen een tomaat en een aardbei?).O ja, en waar moeten deze aanwinsten gaan wonen? — Josephine van Eersel (@bar_bizar) June 14, 2022