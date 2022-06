Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twitter gaat los op flop Floriade: ‘Florischade’ en Suske en Wiske al gemaakt

De Floriade in Almere flopt, zoveel werd gisteravond wel duidelijk. Twitter is op dat nieuws rond de zeer matig bezochte wereldtuinbouwtentoonstelling behoorlijk losgegaan, tot de nodige creativiteit aan toe. En woordgrapjes natuurlijk: „Florischade!”

Gisteren werd bekend dat de Floriade BV en gemeente Almere rekening moeten houden met 33,8 miljoen euro aan extra kosten vanwege de lage bezoekersaantallen sinds de opening in april. De zes wethouders van de gemeente stapten daarom allemaal op. „Nu de bezoekersaantallen zo tegenvallen, vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen”, was de boodschap van de wethouders in een verklaring aan de gemeenteraad waarin ze hun ontslag aanboden. De boodschap werd geaccepteerd.

Floriade geeft de schuld aan corona en de inflatie

Na de Floriade van Zoetermeer (1992), Haarlemmermeer (2002) en Venlo (2012) – telkens tussen de 5 en 9 miljoen euro ‘in de min’ – flopt de vierde Floriade opnieuw. Het financiële nieuws uit Almere is nog veel slechter dan de Floriades van weleer. De organisatie is op de website van het evenement zelf met de volgende verklaring gekomen: „Op 13 april 2022 is Floriade Expo 2022 geopend. Een innovatieve en inspirerende Expo, met aansprekende paviljoens en inzendingen in een prachtig groene omgeving. De bezoekersaantallen blijven echter tot nu toe enorm achter bij de verwachtingen. De Floriade BV heeft de verwachting van het totaal aantal bezoekers daarom moeten bijstellen van 2 naar 1,2 miljoen.” Volgens de organisatie zijn er twee redenen: corona en de inflatie.

Gezien de geschiedenis van het evenement dat bezoekers uit de hele wereld moet trekken, lijkt van de geschiedenis echter niet veel geleerd. De verwachtingen blijken ondanks jaren van voorbereiding te rooskleurig geweest. Met een lege kas en vertrekkende gemeentelijke verantwoordelijken tot gevolg.

Florischade en Floriade Fiasco

Twitteraars weten sinds gisteravond wel raad met de flop, volgens een gemeenteraadslid ‘de grootste financiële blunder van Almere ooit’. Een van hen schoot te binnen dat de striphelden Suske en Wiske ooit een avontuur in een Floriade-album hebben beleefd, Suske en Wiske, de fleurige floriade. Met een beetje photoshoppen was een nieuwe cover in de rijmstijl van het stripduo snel gefikst.



Today #FLORIADE 2.300 visitors. Have a nice day! pic.twitter.com/jkxfE7WGUw — FLOPIADE, SP Almere & PvdD Almere geen cent erbij! (@FlopiadeT) June 24, 2022

Deze was bepaald niet moeilijk te maken:



„Floriade en fiasco, die twee worden geregeld in één adem genoemd. De expo in Almere is niet voor het eerst een financiële drama”, opperde het NPO Radio 1-programma Spraakmakers in het item Stand.nl vanmorgen. Online werd de dagelijkse stelling gedeponeerd: ‘De stekker moet definitief uit de Floriade’. Op het moment van schrijven was 82 procent van de stemmers het met de stelling eens.

34 miljoen extra ‘in een park met bloemetjes’

Oprechte verbazing is er over de grootschalige wereldtuinbouwtentoonstelling ook, al wordt de Floriade door twitteraar Rina ‘park met bloemetjes’ genoemd: „Almere: achterstallig onderhoud. Van stoeptegels, tot bruggen, fietspaden waar je over de wortels van bomen valt en ga zo maar door. Maar we doen nog 34 miljoen in een park met bloemetjes en andere planten waar niemand komt, of we bouwen een kabelbaan over de snelweg.”

Hieronder zie je nog meer reacties op de ‘De Floppende Floriade’.



Dat niemand mensen die een Floriade willen organiseren heeft tegengehouden, geeft ook wel aan dat we een erg onvolwassen feedbackcultuur hebben in ons openbaar bestuur. We moeten elkaar echt meer aanspreken op onzin op het werk. — Pieter van Breevoort (@pietur) June 23, 2022



Zullen we binnenkort maar gewoon eens naar de Floriade gaan uit solidariteit met Almere? Als Twitteruitje? Beetje planten kijken, beetje twitteren. #Twitteruitje — Willem de Gelder (@WdeGelder) June 24, 2022



Wie had dat nou zien aankomen? Iedereen die kan nadenken. Hier is de rekening van ✨Dertig jaar falen met de Floriade! ✨ 1992 – 5 miljoen verlies 2002 – 8 miljoen verlies 2012 – 9 miljoen verlies 2022 – zeker 60 miljoen verlies pic.twitter.com/Jjk99LuQbB — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) June 23, 2022



Wanneer mogen we gratis bloemetjes komen plukken in Almere?#Floriade — 💛PETRA💛 (@rallyjef3) June 24, 2022



Nog maar wat mooie plaatjes #floriade als troost en dank voor wie er hard aan heeft gewerkt en wie weet helpt het nog een beetje. pic.twitter.com/T6lIgwkMFZ — Tjeerd Herrema (@HerremaTjeerd) June 24, 2022



Ik woon in Almere. Wat een beleid hier. Dat haantjesgedrag kost ons klauwen met geld. Maarruh… een bezoek aan de #Floriade is fantastisch. Ik ben er al 6 keer geweest. En als hij open blijft ga ik nog veel vaker. — Tjeerd Streekstra (@TjeerdStreekstr) June 24, 2022



Burgers van Almere: Eis een diepgaand onderzoek naar hoe het zover heeft kunnen komen, met dit geldverslindende statusproject. Wie heeft dit, tegen beter weten in, bedacht en goedgekeurd? Wie zijn er verantwoordelijk (geweest), voor dit rampzalige debacle? #almere #floriade — Max van den Burg (@maxvandenburg) June 24, 2022



Is Flopiade al trending? #Floriade — Dennis Janus (@dennisjanus) June 23, 2022



Vijfenzeventig (75!) miljoen euro. Voor een park met wat bloemetjes en plantjes. In deze tijd. https://t.co/44EWFO4e0S — Lucas Hartong (@LucasHartong) June 23, 2022



Ik voorspel: Er komt nooit meer een floriade. — Mark Rothuizen (@MarkRothuizen) June 24, 2022