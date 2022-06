Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lokaal 50 millimeter regen gevallen, maar wat krijgen we nog voor de kiezen?

Na de warmte van gisteren, was het met de regen vanmorgen in grote delen van het land even schrikken geblazen. Een stevig buiengebied heeft afgelopen nacht bijna overal voor minstens 20 millimeter regen gezorgd. Lokaal viel zelfs tegen de 50 mm.

Deze ochtend kunnen in het noordoosten felle buien voorkomen. Daar viel afgelopen nacht weinig regen, meldt weerdienst Weeronline. Vanmiddag zijn er juist in het zuiden en midden opnieuw kans op felle buien. Lokaal kan 30-35 mm vallen. Verderop blijft het droog.

Regen al richting normaal juni-totaal

Afgelopen nacht trok een flink buiengebied van het zuidoosten richting het noordwesten van het land. In Brabant, het midden van het land en in Noord-Holland is op grote schaal 20 mm regen gevallen. Plaatselijk vier meer dan 30 mm en in het uiterste zuidwesten van de provincie Utrecht is 40 tot 49 mm gevallen. Dat is ruim de helft van wat er normaal in heel juni aan water naar beneden komt. Juni heeft een gemiddelde van 68 mm. Niet overal heeft het flink geregend. Zo bleef het in delen van Overijssel, Friesland en Drenthe droog en ook in Zeeuws-Vlaanderen viel nauwelijks regen.

Hier zie je het weekendweerbericht van Weeronline in beeld.

Stevige onweersbuien op komst

Vanmiddag ontstaan in het zuiden opnieuw regen- en onweersbuien. Daarbij kan het tijdelijk flink regenen en kortdurende overlast is daarbij niet uit te sluiten. Het gaat dus niet om een groot buiengebied, maar lokale pittige buien. Zo kan het op de ene plaats droog blijven, terwijl enkele kilometers verderop tijdens zo’n bui 30-35 mm regen valt. Valt deze neerslag in de gebieden waar al veel vocht gevallen is, dan kan lokaal in twee dagen tijd een maandsom regen van 68 mm zijn gevallen.



Een bui kan binnen een uur tijd vanuit het niets ontstaan. Het wordt dus een middag om de neerslagradar goed in de gaten te houden. Behalve onweer en flink wat regen is tijdens een zwaardere bui ook kans op hagel en windstoten. Vanavond komen vooral in het oosten nog enkele onweersbuien voor. Daarna wordt het overwegend droog.

