Lovende reacties op extra The Passion: ‘Volgend jaar weer!, relaxte Ruud de Wild’

De extra uitzending van The Passion over Hemelvaart is de tv-kijkers uitstekend bevallen. ‘Doe volgend jaar maar weer’ wordt er geroepen. Soy Kroon wordt als een geweldige Jezus gezien en ook Kim-Lian van der Meij en verteller Ruud de Wild krijgen de nodige credits.

KRO-NCRV gaf gisteravond voor het eerst een vervolg aan The Passion. Met The Passion Hemelvaart konden de kijkers kennismaken met de betekenis van Hemelvaartsdag.

The Passion minder bekeken dan met Pasen

The Passion Hemelvaart was na het Journaal van 20.00 uur gisteravond het best bekeken programma op de Nederlandse tv. Ruim 1,2 miljoen mensen stemden op het Hemelvaartverhaal met onder meer ook Noortje Herlaar en Thomas Cammaert af. The Passion werd kort voor Pasen beter bekeken. De afgelopen editie was goed voor 2,5 miljoen kijkers. Zeven jaar geleden, vanuit Enschede, waren het er zelfs 3,5 miljoen.

Desondanks konden die 1,2 miljoen de extra The Passion bijzonder goed waarderen. Het was het vervolg op de Paas-editie vanuit Doetinchem van zes weken geleden. „Ons Jeruzalem in de Achterhoek”, gaf Ruud de Wild het als nieuwe naam mee. Hij ook: „Voor veel mensen is dit een gewone vrije dag. Maar wat is Hemelvaartsdag precies? Wat gebeurde er in de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart?

Jezus bracht zijn nieuws aan een vrouw

En zo zagen we deze The Passion onder meer apostel Petrus op de vlucht (Thomas Cammaert). Judas die zijn naam niet meer wilde dragen (Dennis Weening). En andere angstige apostelen. Een opvallende rol was er voor Kim-Lian van der Meij als de niet serieus genomen Maria Magdalena. Zij nam het voortouw om in Jezus te blijven geloven. Jezus die haar – een vrouw – als eerste uitkoos om te vertellen over zijn opstanding en hemelvaart. Van der Meij bracht een prachtige vertolking van Ze Huilt Maar Ze Lacht van Maan.

We zagen ook weer Noortje Herlaar als Maria, Jezus’ moeder die niet getroost wilde worden. En het bericht over de opstanding van Jezus (Soy Kroon) natuurlijk, per smartphone door Maria Magdalena aan een in een forse pick up-truck scheurende Petrus doorgegeven. En het nieuwe moment van Jezus met zijn apostelen, kort voor zijn hemelvaart. The Passion laat zowel de opstanding als de hemelvaart overigens aan de fantasie van de tv-kijkers over.



Nagenieten van de prachtige nummers? Je kan de muziek vinden op ons YouTube-kanaal, maar ook te beluisteren op Spotify. De lijst op Spotify heet 'The Passion 2022 Hemelvaart'. 👇 #ThePassion #tp22 #alleskomtgoed @kroncrvhttps://t.co/q52UMuiRfe — The Passion (@thepassion) May 26, 2022

Lof voor Ruud de Wild in The Passion

Veel kijkers spreken op sociale media van een uitstekende en zeer relaxte Ruud de Wild. Tijdens de aflevering met Pasen stotterde hij een paar keer, of miste hij een stukje tekst. De radiomaker reageerde daar toen trouwens bijzonder sportief op. Nu ging zijn The Passion, wandelend in het Achterhoekse land, vlekkeloos. Dat kon ook prima, want het programma was deze keer niet live, maar al opgenomen. Mocht het bij Ruud de Wild misgaan, dan konden de opnames altijd nog over. Hoe dan ook, kijkers vonden hem prima.



Deze #Passion is zoveel mooier dan die met Pasen. Iedereen stept up there game ook #RuuddeWild zoveel beter. Echt #kippenvel af en toe. En dat had ik toen niet. #Hemelvaart — 🏀 Danny 🏀 (@Guppie19833) May 26, 2022



Als puber startte mijn wekkerradio mijn dag met @ruuddewild. Ik had toen niet kunnen voorspellen dat zijn woorden mij later zo diep zouden raken als dat vandaag is gelukt. Mijn complimenten! Ook voor @KroNcrv, uiteraard! Op naar The Passion – Kersteditie? 😇❤️ — Christianne Wennink (@saymynamewrong) May 26, 2022



Wat mooi, de liedjes goed gekozen en zo mooi gezongen @ruuddewild wat deed je het goed! En @soykroon de beste Jezus! Volgend jaar weer! #alleskomtgoed #ThePassion — Marian Peeneman 💙💛🌻🧡 (@MPeeneman) May 26, 2022

Nog veel meer reacties

The Passion Hemelvaart zorgde voor nog veel meer reacties. Twitter-mededelingen van mensen die vinden dat Boer Zoekt Vrouw, het Songfestival en The Passion de allerergste tv-programma’s uit de Nederlandse geschiedenis zijn. Maar vooral veel lovende kritieken voor KRO-NCRV, de makers en de cast. Soms klinkt er zelfs een roep om volgend jaar ook met edities The Passion Pinksteren en The Passion Kerstmis te komen.

Ook de muziekkeuze kreeg van veel kijkers de goedkeuring. Gisteravond hoorden we onder meer Goud van Suzan & Freek (Thomas Cammaert), My Land is Jou Land van Stef Bos (Noortje Herlaar), Ken Je Mij van Trijntje Oosterhuis (Soy, Kim-Lian, Thomas en Noortje met uitgelopen mascara) en Alles Komt Goed van Jaap Reesema (de apostelen en twee Maria’s).



De PASSION vanavond, geweldig heel erg mooi, genoten 😌 — Leo Bennis (@leobennis) May 26, 2022



De passion was ook deze hemelvaart weer prachtig @kimlianvdmeij & @noortjeherlaar hebben het beiden weer fantastisch gedaan met hun emoties en zang

Ook @soykroon wist weer zijn rol perfect te doen,geweldig,@ruuddewild topper met jou versie van het verhaal #thepassionhemelvaart — Wendy Platje-van Leerdam (@wolvin023) May 26, 2022



Wat was de Hemelvaartsdagversie van The Passion prachtig! Mooi liedjes, goed gezongen, niets massaals. Zoveel mooier dan The Passion van Pasen jl. Die pakte mij niet. #ThePassion — Lies Sw (@lies_sw) May 26, 2022



Wát mooi, hoe Maria Magdalena neergezet werd in The Passion

Geloofsheldin! Prachtige boodschap in deze mooie Hemelvaartsdag-versie van #ThePassion — Dwitteraar 🥬🐰 🇳🇱🧀🇮🇩🥜 (@Dwitteraar) May 26, 2022



#ThePassion Hemelvaart gaat voor groot deel over Pasen 😉 (stille zaterdag en Pasen), heel mooi gebracht @KroNcrv! Nu nog een Passion Pinksteren, feest van de inspiratie. — Martje de Voogd (@vrijezangvogel) May 26, 2022

Wil je je eigen kennis over Hemelvaart testen? Metro publiceerde er gisteren een quiz met zeven vragen over. De uitzending van gisteren terugkijken? Dat kan hier.