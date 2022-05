Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

10 Stranger Things-feitjes die je moet weten voor je begint aan seizoen 4

Het vierde seizoen van Stranger Things staat bijna op Netflix. Het eerste deel van het slotstuk is vanaf 27 mei (vandaag dus) te bekijken en fans kunnen, hopelijk, op een waardige manier afscheid nemen.

Wat ons betreft een fantastisch moment om eens een aantal fun facts voor je op een rij te zetten. Dit wist je waarschijnlijk nog niet over je favoriete Netflix-serie.

Stranger Things: 10 feiten die je nog niet kende

Wist je dat Stranger Things eigenlijk een compleet andere naam zou krijgen en ruim duizend kinderen meededen aan de audities? Nee? Dan ga je de volgende tien feiten zonder twijfel leuk vinden!

1. Auditie vanuit het bedje

Finn Wolfhard, die in Stranger Things de rol van Mike Wheeler vertolkt, had het geluk ten tijden van zijn auditie niet helemaal aan zijn zijde. De acteur voelde zich allesbehalve goed en was zelfs dusdanig beroerd dat hij zijn bed bijna niet uitkwam. Dat is dus de reden dat hij zijn auditie, via een videoverbinding, vanuit bed deed.

2. Inspiratie vanuit Indiana Jones

Krijg jij bij Jim Hopper ook keiharde Indiana Jones-vibes? Dan zit je er helemaal goed bij met je hoofd. David Harbour, de acteur die de rol van de sheriff speelt, wilde perse een archeologenhoed hebben. Net als zijn grote held.

3. Stranger Things had bijna een andere naam

Stranger Things heeft Netflix voor een groot deel op de kaart gezet, maar dat had heel anders uit kunnen pakken. Niet op het gebied van het succes, maar qua naam. De serie had oorspronkelijk de titel Montauk. Dit was een verwijzing naar een Amerikaans dorp waarin sterk het geloof is dat de regering psychologische experimenten uitvoert op burgers. Uiteindelijk werd er toch voor de fictieve plaats Hawkins gekozen en veranderde dus ook de naam van de serie.

4. Niet alleen de serie

Niet alleen Stranger Things, maar ook de Upside Down had bijna een andere naam gekregen. Het heeft niets met ons land te maken, maar het oorspronkelijke idee was dat de bizarre realiteit The Nether zou heten.

5. Meer dan duizend kinderen

Het wereldwijde succes van de Netflix-serie is van dusdanige grootte, dat niemand dit van tevoren had kunnen voorspellen. Toch waren er maar liefst 1213 kinderen die auditie deden voor de beschikbare rollen. Van die 1213 kinderen waren er 906 jongens en 307 meisjes die meededen.

6. Stranger Things viel niet overal in de smaak

Hoewel het idee van Stranger Things ontzettend cool is, kregen The Duffer Brothers het niet voor elkaar de serie te verkopen. Voordat Netflix besloot ermee aan de haal te gaan, werden de makers tientallen keren afgewezen.

7. Waar ken ik Billy ook alweer van?

Dacre Mongomery neemt in Stranger Things de rol van Billy op zich en kijkers blijven zich maar afvragen waar ze de acteur nu precies van kennen. Naast zijn rol in de Netflix-serie was hij ook te zien in Power Rangers. Hij speelde daar de rol van Jason, de rode ranger.

8. Alles over de Upside Down

Om het volledige idee achter de Upside Down te begrijpen, hebben The Duffer Brothers een essay opgesteld. Deze is zo’n dertig pagina’s dik en zorgt ervoor dat alle acteurs die betrokken zijn bij de serie ontzettend goed weten waar ze aan toe zijn.

9. Stranger Things met een andere Eleven?

Milly Bobby Brown is natuurlijk wereldwijd bekend geworden doordat ze de rol van Eleven speelt. Dat had heel anders kunnen lopen, want de actrice was eigenlijk klaar met acteren. Tot ze het goede nieuws hoorde.

10. Heerlijke set voor een dollar

Je hebt sets die ontzettend veel geld kosten en sets die je voor een prikkie op de kop tikt. Het huis van Hopper in Stranger Things is wat dat betreft een perfect voorbeeld van die laatste. Voor slechts één dollar werd deze op de kop getikt.