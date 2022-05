Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verslagen en mooie reacties op dood Willebrord Frequin: ‘Rebel, Pietje Bell, klein hartje’

Van Pietje Bell tot man met een klein hartje. De dood van Willibrord Frequin levert talloze reacties op. De tv-icoon, zoals hij veel wordt genoemd, overleed gisteren op 80-jarige leeftijd.

Willibrord Frequin kreeg grote bekendheid met zijn werk als verslaggever bij het KRO-programma Brandpunt. Hij is vredig in zijn slaap overleden en had zich „verzoend met het onvermijdelijke einde, na een liefdevol en prachtig leven”, liet zijn familie weten.

„In de ochtend van 26 mei, bij het aanbreken van Hemelvaartsdag, is een einde gekomen aan het leven van Willibrord Frequin, televisiepersoonlijkheid die meer dan een halve eeuw gezicht gaf aan uiteenlopende programma’s”, meldt de familie. Frequin leed aan parkinson en hartfalen.

Willibrord Frequin spraakmakend

Voor het genoemde Brandpunt ontmoette Frequin onder anderen paus Johannes Paulus II, Moeder Theresa en prins Bernhard. Vooral met die laatste ontmoeting in 1976 oogstte Frequin veel lof. Het was spraakmakend: als enige journalist vroeg hij Bernhard naar omkoopschandaal Lockheed-affaire. De man van toenmalig koningin Juliana was betrokken bij een omkoopschandaal waarbij de prins begin jaren 60 zo’n 1,1 miljoen Amerikaanse dollar aan steekpenningen ontving van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. In 1989 moest Frequin vertrekken bij Brandpunt, omdat hij een aflevering over handel in lichaamsdelen in scène zou hebben gezet. Hij maakte daarna nog wel verscheidene andere programma’s bij de KRO.

Legendarisch is een tv-scene waarin Willebrord Frequin door een man met een bijl achterna wordt gezeten. Een twitteraar moest gelijk denken aan het programma Ooggetuige.



Willibrord Fréquin achterna gezeten door boze meneer met bijl in het programma Ooggetuige (RTL 4) (1995). Legendarische Nederlandse televisie. Rust zacht Willibrord. pic.twitter.com/4ku8Qodt7N — Frummel (@_Frummel_) May 26, 2022

Vanaf de jaren negentig werkte Frequin bij RTL 4, RTL 5 en SBS6. Voor de zenders maakte hij programma’s als Achter gesloten deuren, De week van Willibrord, het eerder genoemde Ooggetuige en Toppers. Later kreeg de omstreden televisiemaker, die erom bekendstond vrij direct te zijn in zijn vraagstellingen en geen blad voor de mond te nemen, een column in Panorama.

‘Parkinson vergelijkbaar met ALS’

Vorig jaar werd bij Willibrord Frequin de ziekte van Parkinson geconstateerd. Naar eigen zeggen was deze variant te vergelijken met ALS en zouden al zijn lichaamsfuncties er langzaam mee stoppen. Ook kampte Frequin met hartproblemen. In april zei de televisiemaker tegen De Telegraaf dat het einde van zijn leven in zicht was. „Het gaat niet best. Eigenlijk is het gewoon klote. Mijn lichaam is op en wil niet meer”, zei hij tegen de krant. „Ik wil er niet bij stilstaan en probeer nog een beetje te genieten.” Ook in talkshow Beau schoof hij aan om over zijn naderende einde te praten. Tv-kijkers waren diep ontroerd.

In 2020 deed Frequin samen met Katja Schuurman, Gerard Cox, Barrie Stevens en Peter Faber nog mee aan het reisprogramma Beter laat dan nooit. Begin dit jaar bracht journalist en schrijver Fons de Poel het boek Willibrord, Verlegen Vlegel uit. In de biografie is het leven opgetekend van de brutale journalist, die opgroeide als verlegen jongetje. In het boek doen tv-collega’s en vrienden als Sven Kockelmann, Angela de Jong, Catherine Keyl en René van der Gijp hun verhaal over hun band met Willibrord Frequin. Fons de Poel vertelde er in tv-programma Vandaag Inside gisteravond mooi over (de uitzending is hier terug te zien).

Veel reacties op dood Willibrord Frequin

Het overlijden van Frequin heeft op sociale media een storm aan reacties opgeleverd. Van verslagen tot mooi en terugkijkend op een markante man. Zo noemt Tweede Kamerlid Caroline van der Plas hem een Pietje Bell.



Willibrord Frequin (80) is overleden. Rust zacht Pietje Bell! Ik heb veel en vaak van je genoten, rebel. 🙏 https://t.co/0fCgjZ9dKM via @telegraaf — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 26, 2022

Hieronder lees je nog enkele reacties op het overlijden van Willibrord Frequin.



Typisch Willibrord om Jezus op deze dag een hak te zetten en hetzelfde te doen. https://t.co/iXIrCA4S1i — Lammert de Bruin (@lammert) May 26, 2022



Willibrord Frequin plaveide de weg voor volgende generaties tv-makers: ‘Hé, jij, vind je dat normaal?’ https://t.co/cFUuIohjjp — Aart van Acquoij (@AartvanAcquoij) May 27, 2022



BN'ers reageren op dood Willibrord Frequin: 'Gaat God keihard interviewen' https://t.co/HqFw2EPBzc via @NUnl — Pia Vrijmoed (@PiaVrijmoed) May 27, 2022



#willibrordfrequin en #HermanBrood legendarische tv. Beide zijn ze er niet meer. 2 markante persoonlijkheden 👉Herman Brood en Willibrord Frequin – Toppers 1999 https://t.co/JYKBbIrGRO via @YouTube — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) May 27, 2022



Willibrord Frequin…eigenlijk ben ik niet zo dol op machomannetjes met sterke verhalen voor in de kroeg. Maar voor jou maak ik een uitzondering,want jij had een klein hartje …rust zacht..neuh…maak er een dolle boel van in de hemel ! — Liese Moi 53 jaar (@Angeliq96940734) May 27, 2022

Nog twee interviews

In 2020 sprak Jeroen Pauw uitgebreid met Willibrord Frequin in het kader van het programma Het Laatste Woord. Afspraak was dat het programma pas zou worden uitgezonden na zijn overlijden. De NTR zond het bijzondere interview daarom vannacht uit (hier terug te zien). In de nieuwe editie van Nieuwe Revu verschijnt op 1 juni een laatste interview met de televisiemaker.