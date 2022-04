Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Soy Kroon in The Passion: ‘Ik wil een brutale, rebelse, jonge Jezus zijn’

Soy Kroon beleeft vanavond misschien wel zijn spannendste tv-avontuur tot nu toe. In The Passion vertolkt hij namelijk Jezus. Met zijn 26 jaar de jongste Jezus sinds de start in 2011.

Kroon is in The Passion, het verhaal over het lijden en sterven van Jezus Christus, de opvolger van Freek Bartels. Metro sprak Bartels vorig jaar, net als Soy Kroon nu. Het gesprek met de hoofdrolspeler van 2022 vond een paar weken voor de uitzending van vanavond plaats. „Ik moet toegeven dat ik er ontzettend naar uitkijk”, aldus een enthousiaste Kroon. „Ik voel zenuwen, maar ik heb ook zoiets van: hup, laat die dag nou maar komen.” Het lange wachten is nu voorbij, want The Passion zien we vanavond, deels live vanuit Doetinchem.

The Passion en Auschwitz door elkaar

Je speelt momenteel in het theater in een stuk over vernietigingskamp Auschwitz, De Trompettist van Auschwitz. Hoe combineer je dat met alle repetities en opnames van The Passion?

„Goed plannen, al was het pittig allemaal en alles loopt door elkaar. Ik wist gelukkig vorig jaar zomer al dat ik Jezus mocht zijn, dus de theatertournee kon daarop worden afgestemd. Zo werden de repetities voor De Trompettist een week vervroegd, zodat ik tijd voor The Passion had.”

The Passion is qua voorbereiden niet zomaar wat…

„Het is niet even een liedje zingen en klaar, nee. Maar als The Passion achter de rug is, dan heb ik even wat meer rust in de agenda.”

🎥 The Passion The Passion was in 2011 voor het eerst op tv te zien en trekt steevast een miljoenenpubliek. Door corona ging het evenement in 2020 niet door (vervangen door een grootste hits-versie vanaf het mediapark in Hilversum). Syb van der Ploeg was de eerste Jezus. Daarna volgden Danny de Munk, René van Kooten, Jan Dulles, Jim de Groot, Martijn Fischer, Dwight Dissels, Tommie Christiaan, Edwin Jonker en Freek Bartels.

Soy Kroon geen katholieke jongen

Ben je zelf gelovig?

„Nee, ik ben geen gelovig mens. Ik geloof wel in een bepaald iets, maar wat dat is houd ik voor mezelf. Een katholiek opgevoede jongen ben ik echter niet. Mijn opa en oma zijn protestants, daar heb ik wat van meegekregen. Zij hadden een bruin boekje in de kast, een beetje vies en oud zag het eruit. Maar daar bladerde ik als kleine Soy in en dat was de Bijbel.”

Je werd de vorige zomer al gevraagd, zeg je. Wat gebeurde er toen in je hoofd?

„In 2020 zou ik The Passion al gaan doen, toen als Judas. Onder meer ook Jan Kooijman, Trijntje Oosterhuis en Tim Akkerman zouden meedoen. Maar toen kwam corona en ging het hele feestje niet door. Alle repetities waren al gedaan. In de zomer kreeg ik dus dat telefoontje en kreeg ik te horen dat de makers enthousiast waren over wat ik in 2020 deed. En kreeg ik de vraag of ik het zou aandurven om Jezus te zijn in plaats van Judas. Dat is een heel verschil, dus daar moest ik even een nachtje over slapen. Het is me nogal een verantwoordelijkheid. Maar ja… ook zo iets bijzonders, zo iets groots. In twee jaar corona heb ik wat meer vertrouwen in mezelf gekregen, dus ik dacht ja, ik durf het aan. Ik kan dit.”

‘Publiek bij The Passion had ik erg leuk gevonden’

Er kijken soms 3 miljoen mensen naar The Passion, dat zijn 6 miljoen ogen die je zien. Wat doet dat met je?

„Ik denk dat ik me er tijdens de uitzending wel bewust van ben. Er is echter geen publiek bij deze The Passion. De gemeente Doetinchem heeft daar vorig jaar zomer al een beslissing over moeten nemen. Vorig jaar was er ook geen publiek en het bleek dat dat op televisie prima werkte. Het bleek wat intiemer en kwam wat meer over. Maar goed, de mensen thuis kijken, maar het publiek staat niet ook nog eens voor mijn neus. Al geef ik toe: met publiek had ik toch erg leuk gevonden. Dat ik op een van de kerktorens zou staan en dan onder me zo’n volle stad zou zien. Dat was waanzinnig geweest.”

Wat voor Jezus gaan we zien of wil je zijn?

„Ik wil een brutale, rebelse, jonge Jezus zijn. Omdat ik denk dat dat nog niet eerder gedaan is. Jezus is in The Passion vaak vertoond als een heel lief persoon. Door mijn jeugdigheid en moderne manier van spelen – ik ben geen old-skool acteur – probeer ik zoveel mogelijk die onmogelijke Bijbelteksten zo naturel als kan en helemaal van deze tijd eruit te krijgen.”



📺 Ook in The Passion Ruud de Wild is in The Passion de verteller. Kim-Lian van der Meij zien we op het grote podium als Maria Magdalena. De discipelen dit jaar: Dennis Weening, Thomas Cammaert, Camilla Dreef, Iris Stenger, Jannes Heuvelmans, Jasmin Sendar, Juneoer Mers, Peggy Vrijens, Robin Zijlstra, Sydney Tros en Tim Hogenbosch.

The Passion is vanavond om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 te zien.