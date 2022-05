Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Conventie wapenlobby VS met Trump na Texas ‘gewoon’ van start, maar ook een opvallende afwezige

Enkele dagen na de verschrikkelijke schietpartij op een school in Texas, gaat een jaarlijkse conventie van de vaak besproken wapenlobby in Amerika vandaag ‘gewoon’ van start. Er is één opvallende afwezige partij afwezig. Of misschien wel een logische.

De fabrikant van het aanvalsgeweer waarmee negentien jonge kinderen en twee leraren werden gedood in een school in Texas vindt het niet gepast aanwezig te zijn. Die heeft de conventie van de invloedrijke lobbyclub National Rifle Association (NRA) afgezegd. Wapenhandel Daniel Defense is niet aanwezig „wegens de gruwelijke tragedie in Uvalde, Texas, waar een van onze producten crimineel werd misbruikt. We geloven dat deze week niet het juiste moment is om onze producten in Texas te promoten tijdens de NRA-bijeenkomst”, aldus het bedrijf.

Discussie over wapenlobby na Texas weer aangewakkerd

De schietpartij heeft de discussie in de VS over wapenbezit en de voorwaarden daarvoor weer aangewakkerd. President Joe Biden heeft opgeroepen tot verzet tegen de wapenlobby. Hij pleit voor „verstandige wapenwetten”. Maar de Republikeinen die veranderingen kunnen blokkeren in het parlement maken geen aanstalten te tornen aan het zeker in Texas als heilig beschouwde recht op het bezit van wapens.

De door de politie doodgeschoten 18-jarige schoolschutter in Texas kocht zijn wapens legaal kort na zijn verjaardag. Ouders van de slachtoffers vragen zich af waarom het zolang duurde voordat de politie hem uitschakelde. Volgens The New York Times had de schutter de slachtoffers in het klaslokaal al heel snel doodgeschoten. Daarna beschoot hij enkele agenten die de school binnenkwamen.

Ouders van slachtoffers hebben geklaagd dat het lang duurde voordat agenten het lokaal binnengingen en de schutter doodden, bijna een uur. Dat kwam volgens de politie omdat de hulp van gespecialiseerde collega’s even op zich liet wachten. Die was ingeroepen omdat de dader agenten had beschoten voordat hij het lokaal barricadeerde. Of dat volgens de regels is gegaan wordt nog bekeken.

Donald Trump en Ted Cruz spreken

Op het programma van de conventie van de wapenlobby staan vandaag toespraken van onder anderen voormalig president Donald Trump en de Republikeinse senator Ted Cruz. Het congres van de NRA duurt drie dagen.

Wapenwetgeving ligt gevoelig in de Verenigde Staten. De NRA komt op voor het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat zou burgers het recht geven om wapens te bezitten. De wetstekst uit 1791 wordt al sinds tijden verschillend uitgelegd in een slepende Amerikaanse discussie over het recht op wapenbezit.

Ook de Republikeinse gouverneur van Texas Greg Abbott zal spreken op het NRA-congres. Hij noemde de moordpartij een „afschuwelijke en onbegrijpelijke daad”. President Joe Biden zei ook: „Als natie moeten we ons afvragen: wanneer gaan we in godsnaam in opstand komen tegen de wapenlobby?”