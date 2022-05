Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nóg een The Passion dit jaar: het verhaal van Hemelvaart

Genoten van The Passion dit jaar, met Soy Kroon als Jezus? Dan heb je geluk! Er komt dit jaar nóg een versie van The Passion aan, en wel snel ook. Aanstaande donderdag is het namelijk Hemelvaart, maar veel mensen weten niet precies waar dat nou over gaat. The Passion Hemelvaart moet dat verhaal vertellen en het is dit jaar voor het eerst dat er een extra The Passion is.

Hemelvaartsdag is al sinds jaar en dag (sinds de middeleeuwen, om precies te zijn) een officieel erkende christelijke feestdag, maar als je de gemiddelde Nederlander vraagt waaróm eigenlijk, zal er niet heel snel een antwoord komen. Daar moet The Passion Hemelvaart verandering in brengen. Deze editie heeft dezelfde karakteristieke elementen als de normale Passion, zoals bekende muziekhits, BN’ers die de rollen van Jezus, Maria en de discipelen vertolken en een hoopgevende boodschap.

The Passion Hemelvaart deze donderdag op tv

Qua cast hoef je geen grote veranderingen te verwachten. De rollen blijven namelijk hetzelfde verdeeld als bij de Pasen-Passion. Kim-Lian van der Meij speelt Maria Magdalena en Soy Kroon Jezus, Thomas Cammaert heeft de rol van Petrus en Noortje Herlaar die van Maria. Ruud de Wild is wederom de verteller. De vorige keer hakkelde hij hier en daar wat – waar hij heel sportief op reageerde – wie weet gaat dat deze keer beter.

In The Passion van dit jaar zagen we voor het eerst een nieuw personage: Maria Magdalena. Volgens de KRO-NCRV is zij „een bijbels karakter met meerdere gezichten, een vrouw die ook in deze tijd zou opvallen”. Zij is de eerste die ontdekt dat het graf van Jezus leeg is en heeft het eerste contact met hem na zijn kruisiging.

Volgens de verhalen verklaarden mensen Maria Magdalena haar halve leven voor gek, maar Jezus plaatste haar in een leidende positie. Zij was degene die na zijn dood de boodschap ‘alles komt goed’ moest brengen. Ze krijgt de boodschap om samen met de discipelen het werk voort te zetten. Ondertussen rouwen Maria en de discipelen en dwaalt Petrus elders door de Achterhoek. Hij zit met een flink schuldgevoel omdat hij zijn beste vriend in de steek heeft gelaten. Kunnen Petrus, Maria en de discipelen zonder bewijs aannemen dat Jezus nog leeft?

The Passion kun je donderdag vanaf 20.29 uur zien op NPO 1.